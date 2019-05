V Česku dnes začnou volby do Evropského parlamentu

Program voleb

Každý volič musí mít u sebe občanský průkaz nebo cestovní pas, aby mohl prokázat svoji totožnost. V případě potřeby dostane volič náhradní hlasovací lístky od volebních komisařů spolu s volební obálkou s úředním razítkem. Na vybraném hlasovacím lístku může dát preferenční hlasy maximálně dvěma kandidátům. Vybraný lístek pak vloží do volební obálky a poté do volební schránky.

Celkově je ve volbách do Evropského parlamentu 841 kandidátů, které nominovalo 40 stran, hnutí nebo jejich koalic. Zvolených může být pouze 21 uchazečů. Volební místnosti budou otevřeny dnes do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Co je ovšem zajímavé, že pouze v Česku se (jako v jediné zemi EU) volí dva dny.

Ve Velké Británii a Nizozemsku se volilo už ve čtvrtek a dnes, stejně jako u nás, volí své europoslance Irové. V sobotu se bude volit také v Lotyšsku, na Maltě a na Slovensku. Všechny ostatní státy EU budou hlasovat v neděli a teprve v tento den budou vyhlášeny výsledky i u nás.

Práce europoslance

Hlavní úlohou europoslanců je schválení veškeré evropské legislativy. Za svou práci jsou nadstandardně odměněni. Plat za celé volební období je 10 milionů, navíc dostávají kapesné i a o 30 tisíc vyšší důchod.

Jeden týden v každém měsíci stráví poslanci na plenárním zasedání ve Štrasburku, zbylé tři týdny pak na zasedání výborů a frakcí v Bruselu. Většina poslanců rovněž často cestuje do svého volebního obvodu, aby byla k dispozici svým voličům ve vlasti. Musí se také účastnit setkání s různými místními organizacemi, lokálními a národními politiky, businessmany a odbory. Europoslanci také obvykle zaměstnávají asistenty, a to jak v Bruselu a Štrasburku, tak i ve své vlasti.

Evropský parlament je nejpřímější spojka do EU . Poslanci jsou voleni přímo a je nedílnou součástí rozhodování o téměř všem, co se Unie týká.

Původně to byl spíš poradní sbor, kam jezdili poslanci z národních parlamentů, ale s tím, jak státy do EU přibývají, tak se z něj postupně stává plnohodnotný parlament, přibývají mu pravomoci. Zároveň sílí i jeho důležitost.