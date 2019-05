Vlivná zahraniční média viní českou političku z nezájmu Evropanů o volby do Evropského parlamentu

Portál Politico přinesl seznam evropských politiků, kteří, podle jeho názoru, mohou za neúspěch voleb do Evropského parlamentu. Je mezi nimi i jedna Češka.

Češi jsou rekordmany, co se týče nezájmu o volby do Evropského parlamentu. Při posledních volbách nezájem občanů České republiky překonali jen naši sousedé na Slovensku, kde byla účast ještě nižší.

Prestiži voleb ale podle serveru nepomáhají ani sami politici, a to nehledě na to, že Evropská unie utrácí desítky milionů euro na to, aby přesvědčila voliče účastnit se tohoto svátku demokracie.

Politico poukazuje na fakt, že nehledě na utracené prostředky, existuje velké množství lidí, jež mají problémy dosáhnout na materiály předvolebních kampaní či dostavit se do volebních místností.

Mnozí kandidáti na posty do Evropského parlamentu vědí, že budou zvoleni, proto nic nedělají pro svoji kampaň a tím snižují prestiž těchto voleb, myslí si portál a upozorňuje na to, že hlavní kandidáti na post prezidenta Evropské komise se účastní koňských závodů, než aby se snažili získat hlasy svých potenciálních voličů. Portál následně uvedl seznam 12 lidí, kteří jsou odpovědní za nezájem o volby do Evropského parlamentu.

Jednou z těchto osob je i česká eurokomisařka Věra Jourová. Viní ji z toho, že pro volby udělala velmi málo.

„Nedoporučila, aby se použily místní dotace pro renovaci volebních místností, aby byly přístupné i pro invalidy, ani nepracovala na to, aby zajistila předvolební materiály ve slepeckém písmu,“ píše Politico.

Dále ji viní z toho, že nic neudělala pro to, aby 17 milionů Evropanů, kteří žijí v jiné zemi EU, mohli volit.

„Jourová je Češka: A co třeba podpora či varování sousednímu Slovensku, aby zvýšilo volební účast ze skličujících 13 % v roce 2014? Ne. Slováci stále nemohou volit poštou, ani online, ani na slovenských ambasádách. Jourová mohla udělat hodně věcí k tomu, aby zlepšila Evropské volby. Ale neudělala,“ říká portál.

Kromě Jourové se v seznamu nalézá i například německá kancléřka Angela Merkelová, která „stěží pohnula brvou během doby před volbami“, francouzský prezident Emmanuel Macron, Theresa Mayová, již portál viní z vytváření dodatečné byrokracie, či dánský premiér Mark Rutte. Ten si vysloužil cejch „zabijáka volební účasti“. V seznamu se, překvapivě, nalézá i zakladatel populární sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg.

„Zakladatel Facebooku vytvořil široce používanou platformu, která dělá z dezinformací zbraně a staví překážky do cesty politickým stranám a evropským institucím,“ píše o Zuckerbergovi Politico.

Věra Jourová je česká eurokomisařka od listopadu roku 2014 v komisi vedené Jeanem-Claudem Junckerem. Je odpovědná za ochranu spotřebitelů, spravedlnost a rovnost pohlaví. Na post eurokomisařky kandidovala za hnutí ANO premiéra Andreje Babiše.