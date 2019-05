„Drog na Václaváku se to nijak nedotkne doufám.“ Praha se rozhodla vyhlásit stav klimatické nouze a pobavila internet

Náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN) navrhne vyhlásit v Praze stav klimatické nouze. Oznámil to v pátek na stávce studentů v boji za ochranu životního prostředí a poté byla tato informace zveřejněna na oficiální facebookové stránce Prahy 1. Lidé se však spíše příspěvkem bavili.

„Vyhlásit klimatickou nouzi není pouze deklarativní věc. Je to velký závazek pro současnou politickou reprezentaci, ale i pro ty budoucí reprezentace. Je to závazek, jak budeme snižovat CO2 v Praze. Jak budeme snižovat podíl Prahy na globálním oteplování. Přineseme plán jednotlivých konkrétních opatření. To vám slibuji a doufám, že Praha bude inspirací pro celou Českou republiku,“ uvedl.

Oficiální stránky Prahy 1 poté zveřejnily na své facebookové stránce následující příspěvek:

Naše městská část doplní krok vyhlášení stavu klimatické nouze účinnými opatřeními. „Za Prahu 1 říkám, že už teď běží příprava pro jejich realizaci - kromě snižování zátěže individuální dopravy v centru si také nastavíme konkrétní cíle ve snižování emisí CO2 a aktivně budeme snižovat energetickou náročnost budov, které městská část vlastní. Budeme také podporovat občany a vlastníky nemovitostí v zadržování vody ze střech a zazeleňování veřejného i soukromého prostoru,“ uvedl radní Prahy 1 pro životní prostředí Petr Kučera.

Uživatelé reagovali různými způsoby na tuto informaci, vesměs si však z příspěvku dělali legraci.

„Fakt dik, to se mi ulevilo. Drog na Vaclavaku se to nijak nedotkne doufam..,“ uvedl jeden z uživatelů.

„Větší komedii jste si snad už vymyslet nemohli,“ domnívá se jiný uživatel.

„Předpokládám, že stav klimatické nouze se nachází ve vesmírném vakuu, kde klima jaksi chybí?“ Ptá se komentátor.

„Na koho se mohu obratit ohledne zachytavani te destove vody? Radi bychom to vyresili v nasem BD. Kdyz jsem se loni obracela na UMC, tak mi k tomu nikdo nebyl schopen nic rict,“ napsal další uživatel.