Dokáží čeští hokejisté překvapit favorizovanou Kanadu? Sestavu zatím drží v tajnosti

Portál blesk.cz uvádí, že asistent Robert Reichel atmosféru po dnešním rozbruslení hokejistů komentoval slovy: „Cítím v mužstvu velkou sílu.“ K sestavě se však, jak už to tak bývá, vyjadřovat nechtěl. Dokonce ani nic nenaznačil, a tak zatím není jasné, jak přesně bude sestava vypadat. Vrátí se Vrána a bude chystat Bartošák? Nechejme se překvapit. Vše se totiž dozvíme až hodinu před zápasem.

© AP Photo / David Zalubowski Bývalý československý hokejový útočník odpověděl kritikům Jágra: Nevidí, že se stará třeba o 25 lidí, o jejich výplaty

Když česká reprezentace trénovala na ledě, přišel se na jejich umění podívat i Lindy Ruff. Ten je dlouholetým koučem v NHL , který se nejvíce proslavil v Buffalu. V současné době pracuje jako asistent u Kanady . Ruff prohodil několik slov například s českým generálním manažerem a dřívějším zámořským útočníkem Petrem Nedvědem.

Dalším, kdo dorazil na místo, byl i hlavní kouč dnešního zámořského soupeře, Alain Vigneault. Je tak možné, že čeští trenéři dnešní trénink sestavili tak, aby se z něj nedalo moc vyčíst. Při cvičení to totiž vypadalo, že Filip Chytil a Jakub Vrána budou mimo čtyři útočné formace.

Bude to opravdu tak nebo to to byl ze strany trenérů předem promyšlený krok a večer bude vše vypadat jinak? Reichel na tuto otázku reagoval s úsměvem a dodal: „Sestavu se dozvíte večer.“

Nutno zmínit i to, že minulý zápas strávil Jakub Vrána minulý na tribuně. Vzal to ale sportovně. „Připravuju se tak, abych co nejvíce týmu pomohl, pokud trenéři řeknou, že budu hrát,“ vyjádřil se v pátek po tréninku. Zároveň prozradil, že stále doufá v to, že rozhodne nějaký velký zápas.

© REUTERS / Vasily Fedosenko Čeští hokejisté na MS 2019 zvládli svůj poslední zápas ve skupině a čtvrtfinále odehrají v Bratislavě

Kouči si ale opravdu zahráli na tajnůstkáře, jelikož nechtěli nikomu sdělit ani to, kdo dnes večer bude chytat. Na portálu se však uvádí, že by v bráně mohl stanout Patrik Bartošák , který již na turnaji odchytal všechny těžké zápasy, a to včetně čtvrtfinále.

Jediné, co Reichel po tréninku prozradil, bylo to, že z českého mužstva cítí obrovské odhodlání. „Je to další zápas v turnaji, samozřejmě pro nás důležitý. Budeme připravení. Jde o to, abychom od první do šedesáté minuty hráli hokej, který chceme. Cítím v mužstvu velkou sílu. Hraje dobře, věřím, že to přenese do dnešního zápasu,“ řekl.

Poté se šel Reichel spolu s dalšími trenéry podívat na kanadské rozbruslení. „To už nám ale moc neukáže. Víme, co hrajou, jak hrajou. Jsme připravení,“ okomentoval věc Reichel.

V této souvislosti se také uvádí, že ať už Češi na mistrovství dopadnou jakkoliv, do České republiky přiletí leteckým speciálem. Ten má přistát v Praze na starém ruzyňském letišti, a to v pondělí ve 14 hodin. „V jednu hodinu odlétá z Bratislavy,“ prozradil Zdeněk Zikmund, který je mluvčím národního týmu.

A jak dopadnou na šampionátu čeští hokejisté? Přivezou zlato?