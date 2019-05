Co by mohli Piráti po volbách provést Babišovi? Možná, že hnutí ANO v Bruselu pořádně zavaří

Parlamentní listy informovaly, že by se hnutí ANO premiéra Andreje Babiše mohlo stát vítězem voleb do Evropského parlamentu, které v Česku probíhaly včera a dnes. Záleží však i na tom, kolik voličů, kteří nejsou spokojeni s vládou, přijde volit. Samotné vítězství by ale Babišovi nemuselo stačit a spíše by se mohlo obrátit v ne příliš šťastný konec.

Jak píše portál, existuje zde možnost, že by v České republice mohlo vyhrát volby do europarlamentu hnutí ANO. Právě toto hnutí totiž již několik let vévodí na domácí politické scéně. Toto možné vítězství by však Babišovi nemuselo přinést jenom pozitiva.

© AP Photo / Francisco Seco Vlivná zahraniční média viní českou političku z nezájmu Evropanů o volby do Evropského parlamentu

Uvádí se, že v případě výhry by pak dále záleželo na tom, k jaké frakci Evropského parlamentu by se daní europoslanci za ANO připojili. V současné době jsou sice členy liberální frakce ALDE, ale nikdo zatím neví, jak dlouho v ní ještě setrvají. Není totiž žádným tajemstvím, že evropští liberálové nyní usilují o spolupráci s hnutím francouzského prezidenta Emmanuela Macrona . Babiš sice rád říká, že si s lídrem Francie rozumí, ale politická realita by mohla být ve finále zcela jiná.

„Macronovci ovšem do Štrasburku nepozvali všechny dosavadní strany, které patřily k ALDE. Chybělo konkrétně i české ANO. Z českých stran bylo zastoupeno jen nové hnutí odpadlíka od ANO Pavla Teličky, které ale v žádném průzkumu nemá nad pět procent a přeskočení této hranice pro vstup do Evropského parlamentu by v jeho případě bylo obrovským překvapením,“ citují Parlamentní listy vyjádření portálu Reflex.cz.

© REUTERS / David W Cerny Evropské parlamentní volby v roce 2019 v České republice. Otevření volebních místností

V současné chvíli nemůžeme vyloučit ani to, že by se členy Macronova uskupení nakonec mohla stát Česká pirátská strana. A Piráti se do Babiše pořádně obouvají. Dokonce několikrát uvedli, že si danou frakci zvolí až po volbách. Dodali však, že ať už se rozhodnou jakkoli, tedy pro Macronovo uskupení nebo třeba pro evropské zelené, europoslanci za ANO by mohli po volbách pocítit, že o ně v žádné velké frakci nikdo nestojí. Nutno poznamenat, že zde ve velké míře působí čeští politici, kteří na domácí půdě stojí vůči českému premiérovi v opozici.

Nabízí se však možnost, že by europoslanci z hnutí ANO mohli vytvořit novou frakci s politiky Ligy Mattea Salviniho a Viktora Orbána. Tato verze však není pro Babiše zrovna nejideálnější, a to už jen kvůli tomu, že má maďarský premiér Orbán v EU pověst problematického politika.

Existuje tu tak jistá varianta, že by Babišovi europoslanci mohli po eurovolbách zůstat, lidově řečeno, na ocet. Další možností pak je, že budou muset přistoupit na nějaké vcelku neobvyklé spojenectví.

Volby do EP již skončily, když se ve dvě hodiny po poledni uzavřely dveře volebních místností. V Česku tak nyní probíhá sčítání.