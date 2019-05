„Budou v EP českou vizitkou.“ Předvolební příspěvek Okamury na sociální síti pobouřil české europoslance

Lídr SPD Tomio Okamura dnes na Facebooku publikoval příspěvek, ve kterém píše o dalším kroku ve prospěch „islamizace západní Evropy“. V textu politik poukazuje na to, že několik veřejných základních a středních škol na předměstí Paříže začalo nedávno nabízet kurzy arabštiny. Zároveň uvedl, že ve Švédsku budou imigranty více vyučovat v jejich původním jazyce, tedy v arabštině, kurdštině a albánštině.

„Francouzské školy už se otevřeně začínají přizpůsobovat imigrantské kultuře místo toho, aby se imigranti přizpůsobovali kultuře francouzské,“ napsal.

Dle něj by se evropské státy měly snažit cizince integrovat, asimilovat a přimět je k tomu, aby se přizpůsobili zdejším hodnotám.

K článku Okamura připojil fotku s modlícími se muslimskými dětmi, která se právě stala kamenem úrazu pro české politiky. Obrázek byl totiž pořízen už v roce 2006 v americkém městě Morton Grove ve státě Illinois. Na základní škole totiž děti, den před začátkem muslimského svatého měsíce Ramadánu na konci září, měli páteční tradiční modlitbu. Český politik na sociální síti zespodu ořezaný obrázek, čímž prakticky smazal odoznak autorství americké fotobanky Getty Images, která snímek prodává na svém webu.

Jako první se do předsedy SPD opřel současný europoslanec za politickou stranu Hlas Petr Ježek. Diplomat dnes na své stránce na Twitteru zdůraznil, že Okamura sdílel danou fotografii jako důkaz islamizace Evropy, ale bez textu, a to i když má kořeny ve Spojených státech. Dále Petr Ježek popsal svou představu následků zásahu kandidátů z SPD do Evropského parlamentu

„Dostane-li se David (Ivan David, bývalý ministr zdravotnictví ČR v letech 1998-1999 a současný lídr kandidátky přímých demokratů, pozn. red.) & spol. z SPD do EP, bude to smutný, bude to tam taky česká vizitka. Ale pracovat na legislativě nebudou, budou jezdit jen prohrávat hlasování na plénu a jinak dávat rozhovory CZ médiím. Škoda, že zaberou místo těm, kdo by pracovali. Ale hlavní problém je v ČR.“

Další současný europoslanec Pavel Telička, člen Evropské komise, místopředseda EP a kolega Ježka (Hlas) zašel ještě dál. Dovolil si totiž Okamurův příspěvek okomentoval ne příliš pozitivními slovy.

„Další svinstvo českého (polo)nácka,“ napsal dnes politik na svém Twitteru.

I v komentářích k příspěvku Tomia Okamury lidé poukazují na nedostatečné informace o autorství použitého snímku s modlícími se dětmi z americké školy. Ve většině případů si však těchto detailů příznivci SPD nevšimli a spíše se pozitivně vyjadřovali k eurovolbám, které v Česku skončily dnes po druhé hodině odpolední.

„Dnes jsem byla volit. Volila jsem SPD a nevím, jak je to možné, ale takový pocit dobra, že jsem udělala něco dobrého, skvělého a čestného, jsem již dlouho nezažila. Děkuji Vám, pane Tomio, že jste s námi a že SPD stojí při obyčejných lidech,“ napsala žena z Prahy.

Tomio Okamura nedávno poskytl Sputniku exkluzivní rozhovor, v němž se vyjádřil k programu SPD a také k volbám do EP. Prozradil v něm například to, že by v Bruselu chtěl prosadit změny a ukončit centristická nařízení, navrátit pravomoce na úroveň národních států či zastavit migraci a islamizaci.