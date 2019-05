Klaus se tvrdě pustil do EU: Hrozí likvidace ČR, cílem Bruselu je vymazat národní státy z mapy Evropy

Podle bývalého prezidenta neměl být hlavním tématem současných eurovoleb problém dvojí kvality potravin, který pouze odvádí pozornost, ale měla jím být budoucnost české státnosti.

„Jeden rozhlasový reportér se mě zeptal na názor ohledně dvojí kvality potravin. Uvedl to jako jedno z hlavních předvolebních témat,“ řekl. „To je naprostá hloupost a nepochopení. Jakkoliv bych vyčítal Evropské unii všechna možná zla, to opravdu není jejich vina. Je to záležitostí výrobců, kteří chtějí maximalizovat zisk. Ale je to jen zástupné téma,“ vysvětlil.

Téma, na kterém opravdu záleží, je podle Klause budoucnost národních států, jejichž existenci ohrožuje Evropská unie.

„Evropská unie má totiž jediný cíl: vymazat národní státy z mapy Evropy. Stávající lídři vyzývají k vytvoření mnohem těsnějších vazeb v unii. Ale to je ve skutečnosti výzva k likvidaci České republiky, Rakouska a dalších států. Evropské volby tedy rozhodnou o tom, zda tito lídři posílí nebo oslabí,“ domnívá se Klaus.

Podle něj EU není ani zárukou míru, na kterou v sobotu během hlasování v eurovolbách například upozornil premiér Andrej Babiš.

„To jsou jen proklamace, nesmysl. Naopak současná Evropská unie plodí nacionalismus, třecí plochy a neklid,“ řekl bývalý prezident.

Klaus upozornil i na demokratický deficit v EU.

„Její instituce přece nejsou demokratické. Naopak. Bohužel málokdo to řekne nahlas. Ministr financí Francie nedávno proklamoval, že Evropská unie je impérium. A to se ke státům chová jako podřízeným jednotkám,“ připomněl slova francouzského politika.

Právě současná podoba Evropské unie prohlubuje rozpory mezi centrem a periférií. Za to může v první řadě euro, které oslabuje jižní státy EU, a naopak posiluje vliv severu. Přitom se domnívá, že jednotná měna byla vytvořena právě za tímto účelem. Zvětšující ekonomické rozdíly totiž nutí státy k větší integraci a vytvoření jednotného fiskálního systému.

„Před mnoha lety jsem diskutoval o jednotné měně s bývalým německým kancléřem Helmutem Kohlem,“ uvedl Klaus a dodal: „Ten říkal, že euro nikdy nebude ekonomickým nástrojem. Je to politický instrument politické unifikace a centralizace.“

Stejný problém vidí i v jednom ze základních pilířů EU, a to ve volném pohybu pracovních sil.

„Vždyť ekonomicky devastuje slabší země. Ničí periferii a posiluje centrum. Je to demografická i ekonomická pohroma,“ tvrdí. Země jako Rumunsko, Bulharsko Polsko nebo i Pobaltí se vylidňují. Lidé míří za prací na západ. Třeba Lotyšů bylo před 30 lety 2,9 milionu, dnes jich je skoro o milion méně. Ty země se bohužel vylidňují, což je děsivé,“ upozornil Klaus na demografické procesy v bývalých socialistických zemích.