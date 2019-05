Že by propad kavárny? „Snad to dobře dopadne.“ Kalousek si postěžoval na tříštění sil před eurovolbami

„Teď už mohu nahlas říci, aniž bych se zpronevěřil stranické loajalitě: Za tzv. „tříštění sil“ si můžeme my sami a bylo by nefér vyčítat to hnutí Evropa společně a hnutí HLAS. Když někoho odmítáte za partnera, nemůžete mu klást za vinu, že do toho jde sám. Tak snad to dobře dopadne,“ napsal v sobotu Miroslav Kalousek na Twitteru.

Nutno zmínit, že Miroslav Kalousek již v roce 2009 založil hnutí TOP 09. Za něj později v roce 2014 do Evropského parlamentu kandidoval Jaromír Štětina. Europoslanec si však letos před novou bitvou založil svou vlastní stranu Evropa společně (ESO), což mu někteří lidé vyčítají. TOP 09 letos jako lídra ve volbách do EP prosazovala Jiřího Pospíšila.

© AP Photo / Thierry Charlier Kalousek se postavil za Babiše. TOP 09 se rozdělila kvůli dárku pro Trumpa

Hnutí HLAS bylo také založeno na začátku letošního roku, a to europoslancem Pavlem Teličkou. Ten se již dříve, konkrétně v roce 2014, ujal funkce europoslance jako lídr hnutí ANO. V roce 2017 však politik zcela ukončil spolupráci se stranou českého premiéra a nyní je lídrem pro evropské volby za hnutí HLAS.

Post Miroslava Kalouska, zveřejněný na sociální síti, si vysloužil komentář i od samotného lídra HLASu. Ten k příspěvku napsal:

„Snad to dobře dopadne a snad se řada lidí poučí. Každopádně, úkoly do budoucna jsou jasné.“

Jaromír Štětina daný příspěvek také komentoval.

Dopadne to dobře. ESO je připraveno spolupracovat s topkou po jejím podzimním sněmu, jestliže si TOP09 zvolí nové vedeni a nového předsedu. https://t.co/eK2Jbblazm — Jaromír Štětina (@StetinaEP) 25 мая 2019 г.

Bývalí kolegové Kalousek a Štětina si na konci dubna vyměnili názory ohledně politiky TOP 09. Europoslanec výrokem o stranických sekretariátech vytočil Kalouska, který ale nakonec přiznal, že by mu bylo ctí, kdyby byl Štětina europoslancem za TOPku, ale „musí se vzdát klišé raných devadesátých let“. Jaromír Štětina, který v roce 2010 svůj mandát senátora obhájil ještě s podporou TOP 09, je nyní přesvědčen, že v daném politickém hnutí dnes přibylo „politikaření, účelových pomluv a klientelismu“.