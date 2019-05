„Zítra musíme ukázat to nejlepší, co dokážeme.“ Čeští hokejisté jsou připraveni zabojovat o bronz

Výsledek posledního zápasu české reprezentace tak rozhodl o tom, že se Češi v neděli utkají s Rusy. Bojovat budou tedy o třetí místo a bronzovou medaili.

Obránce národního hokejového týmu Jan Kolář uvedl, že se jeho tým v zápasu o třetí místo na mistrovství světa zaměří na vítězství nad Ruskem

„Pro nás je každá medaile jako zlato. Zítra se budeme snažit, abychom nad Rusy zvítězili,“ řekl Kolář na tiskové konferenci novinářům.

Národní tým České republiky bude v zápase o bronzovou medaili, o kterou si zahraje s ruským týmem, velmi motivován. V sobotu to novinářům oznámil útočník české reprezentace Jakub Voráček.

V semifinále Češi prohráli s Kanaďany 1: 5, zatímco ruský tým prohrál s Finskem s výsledkem 0:1. Nutno připomenout, že čeští hokejisté na mistrovství světa nezískali medaili již od roku 2012.

„Dnes jsme měli příležitost v první třetině, ale bohužel se nám jí nepodařilo využít. A na začátku druhé třetiny jsme dostali dva góly a nedokázali jsme se vrátit do hry. Nyní se musíme zotavit a připravit se na zápas o bronz. Budeme však mít velmi velkou motivaci tuto medaili vyhrát,“ pronesl Voráček.

Český útočník Dominik Simon se domnívá, že by tým měl na semifinálový zápas s Kanaďany zapomenout.

„Zítra musíme ukázat to nejlepší, co dokážeme. Rusko má rychlý a silný tým, my ale musíme hrát v obraně chytře a kompaktně. Finové dnes ukázali naprosté nasazení sil a byli za to patřičně odměněni,“ dodal Simon.

Národní týmy Ruska a Česka se na aktuálním mistrovství setkaly již v utkání 13. května. Ruští hokejisté tehdy zvítězili se skóre 3:0.

Česko a semifinále na MS v hokeji

Český tým se za posledních třináct let na MS v hokeji dostal do semifinále šestkrát, přičemž tento důležitý zápas vyhrál jen jednou. Stalo se tak v roce 2010 v Kolíně nad Rýnem, kdy Češi po nájezdech zvítězili nad Švédy 3:2.

O rok později v Bratislavě však Češi se Švédy prohráli. V roce 2012 nad nimi v Helsinkách zvítězili Slováci a v roce 2014 v Minsku podlehli Finům.

Poslední semifinálový zápas českého týmu na MS se konal před čtyřmi lety v Praze. Tehdy čeští hokejisté nedokázali zdolat Kanadu a prohráli 0:2.