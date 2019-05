Historický MiG-15 se představil na Dni otevřených dveří na letišti v Čáslavi

Brázda použil metaforu, ve skutečnosti si MiG-15 pochvaloval, neboť je to sice s podivem, ale stále lze dobře sehnat na tento letoun náhradní díly. MiG je prý jednoduchý, dobře se udržuje a jeho renovace byla splněným snem.

Tohle konkrétní letadlo bylo vyrobeno v (sovětské) licenci poskytnuté ČSSR v roce 1955; mám-li správné informace, bylo těchto MiGů vyrobeno zhruba 1 500. Náš MiG byl vyroben na export do Polska, kde poté strávil celou svou vojenskou kariéru. Polský kosmonaut Hermaszewski se na tomto stroji učil létat. Když dotyčná „patnáctka“ skončila vojenskou kariéru, jeden sběratel MiG koupil do USA. Tam se nám konečně podařilo vypátrat historii tohoto letadla. V roce 2014 jsme je pak importovali zpět do ČR. S přáteli z Polska a Česka jsme letoun renovovali. Strávili jsme na něm přes 2000 hodin práce. Převedli jsme jej na českou značku OK-UTI. UTI je symbolické označení dvousedadlové verze neboli spárky. Naším cílem bylo, aby MiG byl jako nový, jako kdyby právě opustil výrobní linku. Chtěli jsme, aby stroj nebyl ničím limitován. Po pravdě řečeno, určité limity přece jen má, a to vzhledem k věku. Co se týká samotného letadla, provozujeme jej od roku 2014. Roční nálet je kolem 40-50 hodin. Záleží i na počasí. Většinou s ním létáme v rámci leteckých dnů.

MiG-15 vyrobený v ČSSR na Dni otevřených dveří na letišti v Čáslavi Vladimír Franta

Můžete uvést pár technických parametrů stroje?

Max. rychlost MiGu je kolem 1080 km/h při zemi. Je to docela obrovská rychlost na tehdejší dobu. Co se týká motoru, do letadla je zamontován VK-1, což byl vylepšený licenční (britský) motor – má výkon asi 27 kN, je tedy poměrně silný. Tyto motory se šetřily, takže i ten náš máme stažený, aby nešel na plný výkon. Jinak letadlo není ničím omezeno, ani co se týká přetížení. Děláme s ním akrobacii, maximální dostup činí 13 kilometrů. Všechny systémy, které jsou na letadle jsou původní, jsou funkční. Z 95 % je náš MiG originálem.

V jakém období u nás tento MiG sloužil?

Asi od padesátých let. Náš MiG má kamufláž, která byla dělaná na počest posledního letících letounu MiG-15; ten se provozoval v Hradci Králové v roce 1984.

Jako dítě si vzpomínám, že zahrádkáři používali nádrže z tohoto letadla jako zásobníky na vodu…

Můžu to potvrdit. My bychom je právě potřebovali. Shánět náhradní díly na toto letadlo přece jen fuška. Pořizujeme je od sběratelů... Letecká muzea mají tyto nádrže. Nádrže od zahrádkářů jsou nepoužitelné, jelikož mají uvnitř kovové části. Díky vodě na kropení zahrádek jsou zkorodované, pro nás nepoužitelné. Vždy když tyto nádrže vidím u zahrádkářů, pláču…

Nějaké detaily, které stojí za pozornost?

Celé to letadlo je svým způsobem věc, která má svou historii. Co jsme se jen na tom nadělali. Vytáhli jsme každou jednu trubku. Byla zkontrolována na korozi. Odbarvená. Znovu nabarvená. Použili jsme původní označení. Když vám třeba ukážu tento vstup, i ten jsme renovovali. Sháněli jsme dovnitř někoho, kdo tam vleze až úplně dozadu. Je tu dost elektroinstalace. Sice pracuji jako technik u Gripenů, ale kvůli rozměrům jsme museli požádat jednu naši subtilní kamarádku…Lezla dovnitř ona. Tento MiG mám jako koníčka… Tohle letadlo je jinak vyrobeno ve Vodochodech, jedná se o licenci poskytnutou ČSSR. V jejím rámci bylo zhotoveno. Pro zopakování…

Proč jste se rozhodli pro MiG-15?

Chtěli jsme na české nebe vrátit české letadlo (u nás vyrobené). Tak dlouho jsme hledali, až se našlo tohle. Bohužel se muselo dovézt až z USA. V ČR moc na historii nedáme. Právě proto je fajn, že jsme našli MiG z roku 1955, byť jsme pro něj museli až do Ameriky. Letadlo jsme komplet rozebrali, sundali jsme křídla. Mýma rukama a kolegy Aleše prošel každičký šroubek. O to více si letadla vážíme. Dokážu ocenit i historickou hodnotu, jak české ruce dokázaly vyrobit tak dokonalé letadlo. Od 55. roku je náš MiG v provozu. Neustále je v plné kondici. Jsou věci, kdy se občas stanou nějaké závady… S tím se ale počítá.

Na letadle byl prý unikátní motor, který se dal rychle vyměnit.

Ano, to souhlasí. Dá se to. Dá se odpojit celá ocasní část. Je tam rychlý přístup k celému motoru. Čtyři lidé to zvládnout. Při směnném provozu se dá vyměnit za dva dny.

Proč jste nezvolili jiný model MiGu?

Já sám jsem začínal jako technik na MiG-21. Jednadvacítka je celkově daleko náročnější. Tak asi proto.

Má tento MiG skutečný kulomet?

Náš MiG je kompletně odzbrojen. Kanon, který tam je, je v tomto případě imitací.

A co vystřelovací sedačka?

Náš MiG je má funkční, ale nejsou nabité. Nemůžete se katapultovat.

Případná evakuace by vypadala jak?

Jen by se odstřelila kabina. Dál by se musel pilot postavit a (postaru) vypadnout z letadla…

