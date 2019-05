Byl estébákem nebo ne? Babiš promluvil o své minulosti

V daných volbách do europarlamentu v České republice skryla Česká pirátská strana na volebním lístku šifru pro premiéra a šéfa hnutí ANO Andreji Babiše, proti kterému již dlouhodobě vystupuje. Počáteční písmenka u povolání prvních devíti kandidátů Pirátské strany totiž tvoří vzkaz „Bureši, čaú“. Šifru odtajnil na své facebookove stránce poslanec za Pirátskou stranu Mikuláš Ferjenčík.

Oslovení „Bureši“ naráží na krycí jméno Andreje Babiše , pod kterým měl být veden jako agent ve svazcích StB. Premiér však dlouhodobě jakoukoli spolupráci s StB odmítá a již po čtvrté se chystá obrátit na soud se stížností proti evidenci ve svazcích komunistické Státní bezpečnosti.

V rozhovoru premiér zmínil například obtíže, s nimiž se jeho rodina musela v 60. letech vyrovnat, což naznačuje, že se nemohl zapojit do struktury Státní bezpečnosti.

„Nebyl jsem estébák! Teď už konečně Ústavní soud na Slovensku přijal naši žádost a začnou se touhle vykonstruovanou kauzou zabývat. Měli jsme v rodině tři emigračky a můj táta v letech 1967-68 nemohl ani pracovat. Celý život neměl kariérní postup. Vyhrál jsem ten soud třikrát a znovu ho vyhraju, a všichni tady pořád opakují, že jsem byl estébák. Nebyl jsem žádný estébák!“ řekl Babiš.

Každému, kdo se zajímá o otázku jeho angažovanosti v StB, Babiš doporučil, aby se podíval na minulých 30 let a analyzoval vše, co se v průběhu těchto let stalo.

„Máme 30 let po revoluci, tak proč laskavě média neudělají nějaký seriál? Ať připomenou občanům, co se u nás od revoluce za 30 let stalo. Ať připomenou, proč tady tak dlouho trvalo otevření svazků StB, 14 let. A jaké svazky a proč je zničili, bylo jich 25 tisíc. Nebo jak se obchodovalo s lustráky. To nikdo neřekne. Estébáci, kteří přiznali, že vedli svazky jen proto, aby vykazovali nějakou činnost, proč to nikdo nepíše?! To se asi nehodí,“ rozhořčoval se premiér.

Tento proces Babiš označil za vytahování věcí z minulosti. Dle něj však jde o věci, které podle jeho názoru ve skutečnosti žádnou špínou nejsou.