Předseda komunistů Vojtěch Filip narovinu: „Fašizace ODS pokročila do nebezpečné fáze“

Politik ve svém příspěvku reagoval na počínání Občanské demokratické strany, konkrétně tedy na to, že ODS ze svých řad nevyloučila radního Jesenic u Prahy Martina Langa. Ten nedávno „nabádal“ k zabití prezidenta.

„ODS pana Langa, který hrubým způsobem uráží jiné občany za odlišný názor a vyzývá k usmrcení prezidenta, nevyloučila. Fašizace ODS pokročila do nebezpečné fáze ústavně nekorektní strany. Nejprve rozkradení státu a nyní fyzická likvidace nositelů jiných názorů,“ napsal Vojtěch Filip.

Martin Lang před měsícem „nabádal“ k zabití Miloše Zemana, a to kvůli tomu, že podepsal zákon o dodatečném zdanění církevních restitucí.

„Debilní senilní bolševik Zeman se rozhodl zákon podepsat a je třeba ho zabít též. Ideálně takovou zrůdu podřezat, jako přestárlou svini a nechat vykrvit a poté spálit,“ napsal Lang dne 26. dubna na Facebooku. Svým postem tak ostatní vyzýval k podřezání prezidenta „jako svině“.

V současné době pražská policie Langovy výroky o prezidentovi vyšetřuje.

Člen ODS vysvětlil portálu Deník N svůj postoj k případu tím, že každý má právo na názor, ale v momentě, kdy někdo začne svůj názor prosazovat ozbrojenou státní mocí, ať je to prezident, nebo poslanci, už to není o názoru, ale o zhmotnění ozbrojené moci.

Martin Lang se tento týden omluvil za svá slova o prezidentovi a vzdal se funkce předsedy místního sdružení ODS. Ve straně i radě města ale zůstal.

„Martin Lang, dosavadní předseda místního sdružení ODS Jesenice, se na Radě MS vzdal funkce předsedy. Sdělil, že se omlouvá za své výroky vůči prezidentu republiky obsažené v příspěvku na Facebooku,“ citoval Martin Kuruc oficiální prohlášení jesenické ODS, která se již dříve od Langova příspěvku na sociální síti distancovala. S tímto krokem se tak ODS spokojila a vyloučit Langa ze strany zatím nechce.

Prezident Miloš Zeman se k dané situaci vyjádřil v televizi Barrandov.

„Já jsem si až dosud o ODS myslel, že jsou tam alespoň nějaké záchvěvy kultivovanosti. Ale potom, co se rozhodli pana Langa ponechat ve své straně, už si to nemyslím,“ řekl Zeman a dodal, že by za to Lang mohl být klidně poslán do vězení nebo by mohl skončit na psychiatrii.