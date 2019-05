Zemanův tlumočník a sinolog chce porozumět Číně. Je to hlásná trouba režimu, zuří FORUM 24

Sinolog a tlumočník tří českých prezidentů Vít Vojta v rozhovoru pro portál Aktuálně.cz vyzval k vyváženému pohledu na současnou Čínu s ohledem na její historický vývoj. To stačilo k tomu, aby byl označen za „hlásnou troubu cizí mocnosti, která doma šlape po lidech“.

Podle redaktora portálu FORUM 24 je rozhovor Vojty pro portál Aktuálně.cz názornou ukázkou „hybridní propagandy“, jejímž základem je „vypouštění mlhy a odvolávání se na minulost, složitou přítomnost (které prý nerozumíme) a nadějnou budoucnost (která ze své podstaty jaksi ještě není)“.

Důvodem má být především ta skutečnost, že Vojta, který tlumočil všem českým prezidentům, počínaje Václavem Havlem, zakládá internetový portál, kde, jak tvrdí, chce psát věcné zprávy a analýzy bez ideologického nánosu. Přitom se nehodlá vyhýbat ani otázce lidských práv.

„Protože, když analyzujete citlivé čínské otázky – velká diskuse je o lidských právech, právech národnostních a náboženských menšin, tak je zapotřebí historických analýz,“ vysvětluje svůj projekt sinolog. „Aby mediální výstupy nebyly tendenční a podmalované zbytečnými emocemi,“ dodává.

V tomto bodě s ním polemizuje redaktor portálu FORUM 24, který se nejspíš domnívá, že podobné analýzy mohou být zbytečné.

„Kolik analýz o době císařství a Kulturní revoluce potřebujeme, než nás napadne, že není asi úplně správné v přítomnosti dělat věci jako rozjezdit protestující tanky, odebírat vězňům orgány na transplantace, posílat sta tisíce příslušníků nějakého etnika do lágrů, izolovat národní internet od světa? Sto, tisíc, padesát tisíc analýz? To si do zániku Sluneční soustavy dost počteme,“ uvádí.

Vojta přitom svůj komentář podepírá tím, že Čína i v otázce lidských práv prošla v posledních dekádách významnými změnami a reformami.

„Čína prošla jiným historickým vývojem než Západ, tisíce let byla obrovskou autoritářskou zemí, kde oslabení centrální moci znamenalo katastrofu. Sto let už nahrazuje feudalismus režimem, který se posledních čtyřicet let výrazně reformuje, za střídavého utahování a uvolňování. Otevřeností trhu a hranic už Čína určitě totalitní není a věřím, že se bude i v otázce lidských práv posunovat dál. I o tom budeme psát,“ argumentoval v rozhovoru český sinolog.

Nicméně redaktorovi FÓRA 24 nejvíce vadila právě Vojtova snaha vytvořit zmiňovanou platformu, která podle něj poslouží pouze zájmům Pekingu a prezidenta Miloše Zemana.

„Můžeme se tedy těšit. Až se povede odstranit všechno, co nebude „tendenční“ a „podmalované emocemi“, zůstane zřejmě obraz, který vytváří Ústřední výbor čínských komunistů a papouškuje Miloš Zeman,“ uzavírá věc redaktor.