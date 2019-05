Piráta Vymazala překvapuje, že se NÚKIB nezabývá i Američany

Svůj názor Vymazal vyslovil v nedělním pořadu ČT Otázky Václava Moravce. Podle jeho názoru informace, které před lety zveřejnil Edward Snowden, dokazují, že i americké úřady mohou využívat produkty svých firem ke špionáži.

„Nechápu, proč se NÚKIB zabývá jen čínskými produkty, v zásadě se jeví, že je to z toho důvodu, že Američané jsou naši spojenci, takže jim věříme i přesto, že víme, už je to řádka let, co Edward Snowden zveřejnil, že společnost Cisco má také zadní vrátka od americké agentury NSA (Národní bezpečnostní agentura),“ uvedl Vymazal.

© REUTERS / Kacper Pempel NÚKIB nemá strach ze soudů. Huawei obdržela odpověď na dopis

Jeho kolega z bezpečnostního výboru Jiří Dienstbier (ČSSD) s ním souhlasil a poznamenal, že by se ke všem mělo přistupovat stejně. Podle něj by se Evropská unie měla pokusit zajišťovat prvky kritické infrastruktury samostatně. Poukázal rovněž na to, že v Evropě existují dva velcí IT výrobci, a to Nokia a Ericsson.

Oběma politikům dal za pravdu i předseda sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD). Podle něj může být čínský Huawei stejně rizikový jako i firmy z jiných zemí.

„Jak se v minulosti ukázalo, i jiné firmy měly problémy s tím, že do svého hardwaru dávaly zadní vrátka,“ uvedl Koten.

Podle Vymazala zajištění bezpečnosti kritické infrastruktury pomůže otevřený hardware a software. Díky tomu bude možné si prohlížet schémata, dokumentaci a hardware upravovat.

© AP Photo / Ng Han Guan Zakladatel Huawei oznámil, že USA podceňují sílu společnosti

NÚKIB v prosinci roku 2018 varoval před technologiemi společností Huawei a ZTE, které vyhodnotil jako hrozbu pro bezpečnost státu. Prezident Miloš Zeman tehdy prohlásil, že akce NÚKIB poškodily zájmy České republiky. Nicméně České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) po tomto varování v únoru roku 2019 spolupráci s Huawei přerušilo. Společnost Huawei škole dodávala výukové vybavení.

Minulý týden americké úřady zařadily Huawei na černou listinu, což znamená, že americké firmy potřebují zvláštní povolení, aby mohly čínské společnosti dodávat své produkty. Brzy poté spolupráci s Huawei ukončil Google, což se může vážně dotknout chytrých telefonů této čínské značky, které spoléhají na operační systém Android.

Americký zpravodajec Edward Snowden v roce 2013 zveřejnil přísně tajné informace americké Národní bezpečnostní agentury (NSA). Ty se týkaly programu globální špionáže, kterou prováděly americké tajné služby ve spolupráci s telekomunikačními agenturami.