Textař Chrastina o demonstracích v ČR: Jde o další pokus o nátlakovou akci jedné „lepšolidské“ pražské skupiny

Dle jeho názoru všechny projevy zpěváků a hereček, které na dané demonstraci na pražském Václavském náměstí zazněly, bylo prakticky totožné, píše se na portálu.

© AP Photo / Alik Keplicz Byl estébákem nebo ne? Babiš promluvil o své minulosti

Chrastina si také myslí, že nemá smysl se těmito projevy zabývat, jelikož současné osobnosti z této branže jsou z velké části jen matným odleskem poslední generace dobrých herců a režisérů. Velká část lidí, kteří na pódiu vystupovali, si dle hudebníka důvěru národa zatím ničím nezasloužili.

Jednalo se již o čtvrtou demonstraci, která byla zaměřena na protesty proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové a českému premiérovi Andreji Babišovi. A jak na ni pohlíží Chrastina?

„Pravdou je, že protesty nerozpoutala žádná jiná obava než ta, že věci se u nás dějí přece jen trochu jinak, než by si přálo dosluhující vedení Evropské unie. Jsou to takové závěrečné křeče odcházejícího vedení. Demonstranti, ale hlavně jejich organizátoři křičí, že je třeba ochránit tzv. liberální demokracii,“ řekl umělec.

Ten dodal, že podstatou „liberální demokracie“ není nic jiného než měkký diktát prosazovaný vedením EU či záměrné neřešení islámského nájezdu na Evropu.

„Skutečná demokracie nepotřebuje přívlastek. Pokud ho dostane, dříve nebo později přestává být demokracií. Připomeňme si třeba „lidovou demokracii“ v dobách vlády komunismu. Mnozí z nás si to ještě pamatují. Copak tohle mělo něco společného s demokracií? S „liberální demokracií“ je to podobné,“ vysvětlil svůj pohled na věc.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert „Čapí hnízdo nikoho nezajímá.“ Babiš okomentoval včerejší demonstraci v Česku

Dle jeho mínění totiž demokracie nemůže existovat bez demokratických svobod. A v tom právě vidí háček, jelikož hlasatelé „liberalismu“ svobodu chápou jenom jako svobodu pro sebe a své názory. „Ostatní názory v konceptu „liberální demokracie“ nemají místo, a proto je ze všech sil potlačují. Omezování a cenzurování opozičních názorů zkrátka není demokratické, tečka,“ myslí si.

V této souvislosti se Chrastina vyjádřil i k českému předsedovi vlády. Podle něj je pro tyto „hlasatele svobody“ Andrej Babiš zvláštním a nepříjemným úkazem.

„Za prvé plní svůj program pozvednutí hospodářské úrovně České republiky do předválečných časů, a za druhé prokázal, že umí docela obstojně plavat ve špinavých bruselských politických vodách,“ uvedl a dodal, že takový člověk je pro ně nebezpečný, a proto se ho chtějí zbavit.

Zároveň se vyjádřil také k financování těchto demonstrací. Hudebník a textař řekl, že spolek Milion chvilek pro demokracii je typickou nátlakovou skupinkou, která může fungovat jen díky zahraničním fondům. Podle jeho názoru to souvisí i s Georgem Sorosem a jeho nadací.

Podle jeho názoru tak v celé kauze sama ministryně Marie Benešová hraje jen zástupnou roli. A cílem celé kauzy je dle něj odchod premiéra Babiše z politiky. „A o nezávislost justice, která je u nás stejně ještě v plenkách, zde už nejde ani v tom nejmenším,“ prohlásil.

Na poslední demonstraci byl Babiš vyzván, aby se zúčastnil debaty s předsedou spolku Milion chvilek Mikulášem Minářem. Pokud se tak nestane, bude se na Václaváku konat další demonstrace, kdy budou lidé požadovat demisi premiéra. K této věci Chrastina dodal, že to celé „zavání stejným pouličním nátlakem, který jsme nedávno viděli na Slovensku“, kde to nakonec vyšlo.

„Ale kde bychom byli, kdyby u nás mělo o změně složení vlády rozhodovat pár stovek, i kdyby to mělo být pár tisícovek, zfanatizovaných demonstrantů na Václaváku. O tom přece rozhoduje celý národ v demokratických volbách,“ podotkl.

V neposlední řadě přisla v rozhovoru řeč na to, kdo všechno se dané protestní akce zúčastnil. Mezi vystupujícími byl například i bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. Ten prohlásil, že Česko dnes trápí obava o demokracii, stejně jako skutečnost, že v čele vlády stojí trestně stíhaný člověk a bývalý agent StB. K tomu umělec dodal:

„Měl by raději trénovat nové brankáře a neplést se do politiky, když jí nerozumí. Aby si o něm jeho fanoušci nakonec nezačali myslet něco, co by asi i on sám nerad slyšel. Ne nadarmo se říká, že švec se má držet svého kopyta.“

© AFP 2019 / Michal Cizek Nespokojení s nástupem Benešové protestovali na Václavském náměstí (FOTO, VIDEO)

Dalším, kdo se demonstrace zúčastnil, byl i známý písničkář Tomáš Klus . Ten Babiše přirovnal ke krysařovi, který hraje líbivé melodie a jdou za ním davy.

„Další skvělý příklad politické naivity, jednostranné informovanosti a nedostatečné vzdělanosti přinejmenším v oboru národohospodářství. Případně nekritické oddanosti těm, kterým na českém národě nezáleží ani trochu,“ okomentoval projev Kluse.

S jeho slovy nesouhlasí. Dodal totiž, že Babiš Česku naopak dává naději, že je možné se ze začarovaného kruhu národního zadlužení vymanit, což většina národa naštěstí pochopila.

Nakonec k řečníkům na akci dodal, že se jejich výběr „musí naprosto minout s jakýmkoli širším účinkem, protože většina z těch lidí na pódiu si důvěru národa zatím ničím nezasloužila“. Také si myslí, že skutečnost, že na takových akcích vystupují hlavně herci, kteří nepředstavují názor většiny lidí žijících v ČR, je spíše na škodu.

„Vychází mi z toho všeho jen obraz dalšího pokusu o nátlakovou akci jedné početně omezené „lepšolidské“ pražské skupiny. A také i jisté hlouposti jejich případných poradců, kteří toho o českém národě, jeho mentalitě a jeho skutečných problémech, jak se zdá, mnoho nevědí,“ dodal na konci rozhovoru.