„Po dvou měsících existence to není špatný výsledek.“ Místopředseda EP Telička hodnotí víkendové volby

„Celkové výsledky jsou pro mě zklamáním a varováním a zároveň potvrzením toho, že založit hnutí Hlas byl správný krok. Když vidíme, že síly, které hlásají populismus a jsou dogmatické, měly v České republice velice dobrý výsledek… Přiznám se, že výsledek je tak procento a půl za mým očekáváním. Na druhou stranu jsme z neparlamentních subjektů uspěli nejlépe a odborníci říkají, že po dvou měsících existence to není špatný výsledek. Je to základ, na kterém budeme pracovat. Hnutí Hlas vyhodnotí, co se podařilo a co méně. Vnímám to jako povzbuzení. Je jasné, že nás čeká hodně práce, abychom se ustanovili v krajích. Cítím, že je tady prostor pro středopravicové liberální hnutí. Po dvou měsících jsme oslovili 50 tisíc lidí, teď musíme usilovat o to, aby ta křivka stále rostla. Ten vlak se rozjel a nabírá na váze,“ hodnotí Telička výsledky svého hnutí.

Europoslanec Pavel Telička dále uvádí, že nebude říkat, že je to úspěch. Podle něj na pozadí toho, že coby nový politických start-up jsou na politickém trhu dva měsíce, to podle vyjádření některých odborníků není špatné. Samotný politik si přál a očekával o procento a půl hlasů více. Podle poslancova názoru je vidět, že fobie a strašení, že ten voličský hlas může propadnout, asi sehrály roli. Takže pro Teličku to úspěch není, je to pro něho nějaký průměrný stav, se kterým hnutí může dále pracovat.

Evropský poslanec si také stěžoval na nedostatečný mediální prostor, protože to podle něj nebylo úplně vyrovnané. „Těžko říct, jestli je to ten hlavní důvod. Faktem ale je, že já sám jsem komunikoval, ať už se sympatizanty, nebo s těmi, kteří váhali, a tato otázka zaznívala celkem často. Takže část našich sympatizantů tu obavu měla. Já vám nedokážu říct, jestli bychom měli o procento více, nebo méně, nebo stejně, nebo ten problém vůbec nenastal. Je ale evidentní, že nějakou roli to sehrálo. Nesmíme si ale stěžovat. Musíme to brát jako daň, kterou nováček platí,“ říká Telička a říká, že je pro něj podstatné, že podle analytiků hnutí mělo nejpropracovanější, nejkonkrétnější a nejzajímavější program. Podle něj je také dobře, že jejich kandidátka byla plná mladých kompetentních lidí.

© AFP 2019 / Michal Cizek ČSSD uvažuje o změně názvu. Bruselská sociální demokracie, navrhují v SPD

Politické hnutí Hlas od státu za volby získá 1,7 milionu korun. A v příštím roce se v Česku konají krajské volby. Telička upozorňuje, že hnutí není v rukou jednoho muže, že je ještě nutné ustanovit všechny stranické orgány. Ale říká, že navrhne, aby tyto prostředky byly využity k tomu, aby hnutí profesionalizovali a připravili na volby už v příštím roce.

„Hnutí, které sice mělo podporu od sponzorů, kterých si mimochodem velmi vážím, se musí umět postavit na vlastní nohy a nespoléhat na to, že nás bude někdo permanentně financovat. Musíme pracovat s tím, co máme, což jsou finanční prostředky, které získáme za volební výsledky, případně z vlastních zdrojů. Uvidíme, na co to bude stačit. Logicky musím ale mít jiný zdroj obživy. Politika mi bude brát hodně času, ale zároveň budu muset mít pracovní nebo podnikatelské aktivity,“ říká Telička na závěr, co ho čeká po skončení mandátu v Evropském parlamentu.

Politické hnutí HLAS je české politické hnutí, které bylo založeno v únoru 2019 Pavlem Teličkou, Petrem Ježkem, Alešem Novákem a Martinem Převrátilem. Hnutí je proevropské, hájí principy liberální demokracie a prosazuje moderní ekonomiku. Nadále prosazuje nezpochybnitelné ukotvení ČR v EU a NATO, na evropské úrovni se snaží o prohlubování vnitřního trhu, posilování hospodářské a finanční stability a bezpečnosti. Také chce prosazovat snížení byrokratické zátěže a posílení národní rozmanitosti. Ve volbách do Evropského parlamentu hnutí obdrželo 56 449 (2,38 %) hlasů a nezískalo žádný mandát.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Co by mohli Piráti po volbách provést Babišovi? Možná, že hnutí ANO v Bruselu pořádně zavaří

Volby do Evropského parlamentu v České republice proběhly o uplynulém víkendu v pátek a v sobotu, jelikož se v některých evropských státech hlasovalo i v neděli, začaly se první výsledky a odhady objevovat až v neděli večer.

V České republice volební účast dosáhla 28,72 procent, což je asi o deset procent více než před pěti lety. Vítězem v Česku se stalo hnutí ANO, které získalo 21,2 procent hlasů a tím pádem šest mandátů v Evropském parlamentu. Následovala ODS (14,5 %) se čtyřmi mandáty, Piráti budou v Evropském parlamentu zastoupeni třemi zástupci, také TOP09, STAN mají tři zástupce. Okamurova SPD získala 9,1 hlasů (dva mandáty), KDU-ČSL také drží dvě křesla a jako poslední česká strana se do Evropského parlamentu dostali komunisté, kteří budou mít jednoho zástupce. Naopak velkým neúspěchem je výsledek ČSSD, tato koaliční vládní strana se do Evropského parlamentu vůbec neprobojovala.