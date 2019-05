Sputnik ve volebním štábu SPD – Okamurovi blahopřála Marine Le Penová

„Dostal jsem osobní blahopřání (k volebnímu výsledku) od Marine Le Penové.“ (Tomio Okamura)

„Jeden mandát – to by bylo zklamání. Dva mandáty jsou přesně podle plánu. Splnili jsme to, co jsme chtěli. Je vidět, že SPD má pevné místo na české politické scéně. Nyní budeme prosazovat svůj program i na půdě Parlamentu EU.“ (Tomio Okamura)

Důvod k oslavám v letošních eurovolbách v ČR má také Tomio Okamura a jeho SPD. Postup dvou stranických kolegů – a to z I. místa (Ivan David) a 8. místa (Hynek Blaško) – předseda strany a místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tomio Okamura považuje za úspěch. Přítomným novinářům v tomto smyslu potvrdil, že všechno jde podle plánu.

Jednou větou bychom mohli k volbám obecně říci, že v Evropě posílili populisté a euroskeptici. Ačkoli za SPD postupují dva budoucí europoslanci, Tomio Okamura má zřejmě pravdu, když říká, že názory SPD mohou být v EU amplifikovány také proto, že SPD je členem frakce evropských stran EFN sdružených právě euroskepticismem a důrazem na národní státy.

„Nejsme proti Evropě. Jsme proti Bruselu,“ opět se nechal slyšet Okamura. Volební štáb SPD se nalézal v restauraci U Zlaté konvice na Staroměstském náměstí v Praze. Sputnik ČR vám v neděli 26. května 2019 zprostředkoval několik živých vstupů, které naleznete na facebookové stránce našeho média (Sputnik ČR). Nyní se stručně vracíme k tomu, co znělo na tiskovce ve volebním štábu SPD.

© Sputnik / Vladimír Franta Video 1: Předseda SPD Tomio Okamura, člen předsednictva Radovan Vích, Radek Rozvoral, kandidáti na europoslance generálmajor Hynek Blaško a pan doktor Ivan David. T. Okamura pronáší úvodní slovo.

Tomio Okamura poděkoval voličům, poděkoval za to, že se od teď SPD může přímo účastnit práce v Parlamentu EU. Okamura poděkoval novopečeným europoslancům za SPD I. Davidovi a H. Blaškovi. Novinářům sdělil, že již ve středu letí do Bruselu, kde proběhne schůzka předsedů jednotlivých stran EFN (např. italská Lega, rakouští Svobodní, belgický Vlámský zájem a další partaje). Jednání se budou týkat složení frakce a spolupráce napříč členskými stranami: „Hned aktivně zapojíme naše europoslance, aby prosazovali náš politický program SPD, […] jednání s dalšími frakcemi EP ukáží, kdo se k nám přidá, jak se vše vyvine. Pár minut po vyhlášení výsledků to ještě není patrné,“ konstatoval Okamura, který ihned pogratuloval k výraznému úspěchu v eurovolbách Marine Le Penové (pozn. i ona gratulovala Okamurovi) a Matteovi Salvinimu. Okamura jim gratuloval ke skvělým výsledkům ve Francii a v Itálii. Následovaly dotazy novinářů.

„Budeme bojovat proti jakýmkoli návrhům na migraci a islamizaci…“ (Tomio Okamura)

ČT chtěla vědět, hovoří-li T. Okamura o spolupráci s frakcemi, jak vidí spolupráci s dalšími (euro)poslanci za ČR (v parlamentu EU ) a co vlastně znamená, že SPD budou v EU reprezentovat právě dva europoslanci. Okamura vysvětlil, že jiní europoslanci z ČR nejsou součástí frakce (EFN), ale „na prospěšných věcech chceme spolupracovat s dalšími českými europoslanci. Nejsme strana, která rozděluje… Chceme spolupracovat s ostatními na dobrých tématech pro ČR… Čeká nás celá řada jednání“. Okamura vyjádřil přesvědčení, že SPD dále bude usilovat o zavádění prvků přímé demokracie, že SPD bude úspěšná v boji proti diktátu Bruselu, že se podaří vystupovat proti jakýmkoli návrhům na migraci a islamizaci. Okamura věří, že SPD v rámci frakce EFN prosadí svou.

„Chceme ukončit stávající model EU. Chceme obnovit situaci před Maastrichtskou a Lisabonskou smlouvou…“ (Tomio Okamura)

Generálmajor Blaško odpověděl na dotaz ČT, jak naloží s důvěrou, jež se mu ze strany voličů dostalo. Blaško se cítí být obrovsky zavázán. Generálmajor doslova: „Na prvním místě je pro mě má vlast. Pak vše ostatní. Jinak vůbec nemám o čem diskutovat v tomto momentě. Velmi děkuji svým voličům, že mi dali důvěru. Věřím, že důvěru mi danou nezklamu.“ Okamura také zodpověděl dotaz, co dělat pro to, aby se voleb do Evropského parlamentu zapojilo více voličů. Jinak předseda SPD řekl, že nesouhlasí s tím, čí zájmy v EU hájí paní Jourová. Bohatě by stačilo, kdyby Evropa stála na čtyřech principech – volném pohybu evropských občanů, peněz, služeb a zboží. Okamura řekl, že lidé nesmí trpět deziluzí. Pokud uvidí posílení demokracie v unii, budou do jejích struktur chodit volit s větším nadšením. „O zásadních věcech musí být v EU možnost uspořádání referenda,“ také dodává předseda SPD Okamura. Lídr SPD upřesnil, že lidé v EU by cítili větší důvěru, kdyby kupříkladu Evropská komise byla přímo volená občany. „I to by vzbudilo mnohem větší zájem občanů.“ Poté se Tomio Okamura za štáb s poděkováním rozloučil. Novinářům pak poskytoval separé interview. I Sputnik položil svou otázku.

© Sputnik / Vladimír Franta Video 2 – Sputnik položil předsedovi SPD Okamurovi ve volebním štábu dotaz. Ještě před akcí nám odpověděl Ivan David.

Vypadá to, že se politický boj přesouvá mimo oficiální struktury. Mám na mysli, že se přesouvá na náměstí. Máme tu různá hnutí, která se snaží ještě jinými způsoby aktivovat voliče. Jsou tu různé nevládní organizace, „neziskovky“... Nemáte obavu, že pokud neupřete pozornost i tímto směrem, můžete něco důležitého propásnout?

Okamura: Takovýto dojem nemám. SPD již uspořádala mnoho občanských demonstrací a manifestací i protestů. Máme s tím zkušenosti. Dobře cítíme, co a jak, do jaké míry máme lidi organizovat. Jsme strana, která je stále na ulicích, kde agitujeme mezi lidmi. Je důležité, aby lidi chodili k volbám. O složení politické reprezentace rozhodují jedině volby. Jsem zvědav, jak výsledky právě těchto voleb zahýbou iniciativami (např. aktivisty z náměstí typu Milion chvilek pro demokracii atd.). Jsme pro to, aby lidé demonstrovali. Mrzí mě to, že „sluníčkáři“ naše demonstrace pravidelně narušovali. Asi je to jejich zvykem, asi to tak mají rádi.

Na Ukrajině původně „alternativní“ (nyní oficiální) politika, která nabídla probruselský koncept, smetla původní reprezentaci a katalyzovala občanskou válku. Nehrozí tohle v ČR?

V ČR ne. Máme tu dost ukotvené občanské principy. V tuto chvíli dotyčné nebezpečí nehrozí. Máme na Hradě Miloše Zemana… Všichni ctíme volby. Politické karty by se měly rozdávat ve volbách, nikoli na náměstích. Musíme vždy postupovat v souladu s Ústavou. (Ústavní) síly zatím (zaplať bůh) převažují.

Děkujeme za rozhovor.

Mějte se hezky.

© Sputnik / Vladimír Franta Video 3 Na kandidátce SPD byl také Pepa Nos. Poslechněte si, co nám řekl. Využili jsme také situace, že se v prostorách restaurace U Zlaté konvice nacházel zakladatel Šlapeta a člen skupiny Rusty circle pan Jiří Pánek. Zazpívali jsme si prvorepublikovou volební píseň spolu s ním. Pánek U Zlaté konvice totiž pravidelně vystupuje (nespojujeme jej zde s politikou, ale s volební písničkou Voskovce a Wericha).

