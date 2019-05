Debakl ČSSD ve volbách do EP. Kalousek si rýpl do Hamáčka. Můžeme očekávat rezignaci?

Během víkendových voleb do Evropského parlamentu Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) získala pouze 3,95 procent hlasů a ztratila všechny čtyři místa v Evropském parlamentu. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a český politik Miroslav Kalousek si na svém účtu na Twitteru neodpustil předpověď možných dalších změn v ČSSD.

Porážka sociálních demokratů ve volbách do Evropského parlamentu 2019 je nejhorším výsledkem pro stranu v celostátním hlasování za celou její historii. Kalousek ve svém příspěvku na Twitteru naznačuje, že po tomto neúspěchu může následovat rezignace předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který je také místopředsedou vlády a ministrem vnitra České republiky. Své předpoklady zakládá na precedentu, kdy v roce 2004 po porážce ČSSD při volbách do Evropského parlamentu předseda a tehdejší premiér Vladimír Špidla odešel z postu předsedy vlády.

„Jen vzpomínka pamětníka: Když v prvních Eurovolbách v r. 2004 získala @CSSD ‚pouhých‘ 14 %, její předseda rezignoval, a protože to byl premiér, padla i vláda. Co dnes udělá předseda @jhamacek, když svoji stranu do EP nedostal vůbec?“ napsal Kalousek.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Zemanová-Kopecká: Evropské volby ukázaly absenci českého vlastenectví

V komentářích však byl politik upozorněn na nepřesnost: v roce 2004 ČSSD získala ve volbách jen přes 8 % hlasů. Většina komentátorů se shodla na tom, že současné volební výsledky nebudou mít vliv na pozici současného předsedy Jana Hamáčka.

Pro lídra ČSSD jsou výsledky „tvrdou ránou“, jak sám řekl novinářům krátce po zveřejnění výsledků voleb.

„Ta kampaň a hlavně ten výsledek dal jasnou zprávu, že ten restart sociální demokracie musí být silnější a jasnější," dodal Hamáček.

Volby do Evropského parlamentu v České republice proběhly o uplynulém víkendu v pátek a v sobotu, jelikož se v některých evropských státech hlasovalo i v neděli, začaly se první výsledky a odhady objevovat až v neděli večer.

V České republice volební účast dosáhla 28,72 procent, což je asi o deset procent více než před pěti lety. Vítězem v Česku se stalo hnutí ANO, které získalo 21,2 procent hlasů a tím pádem šest mandátů v Evropském parlamentu. Následovala ODS (14,5 %) se čtyřmi mandáty, Piráti budou v Evropském parlamentu zastoupeni třemi zástupci, také TOP09, STAN mají tři zástupce. Okamurova SPD získala 9,1 hlasů (dva mandáty), KDU-ČSL také drží dvě křesla a jako poslední česká strana se do Evropského parlamentu dostali komunisté, kteří budou mít jednoho zástupce.