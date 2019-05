Klaus promluvil o tom, jak ho u oběda napadl syn, kdo je zhouba Evropy a koho nevolil

V neděli večer, kdy se po celé Evropské unii sčítaly hlasy eurovoleb, se Václav Klaus podělil o svůj pohled na výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu. Uvedl, že k volbám původně jít nechtěl, neboť, jak se již dříve vyjadřoval, neměl koho volit. Všechno však změnil až rodinný oběd.

„Dlouho jsem váhal, jestli se mám voleb účastnit, ale když jsem to prohlásil na rodinném obědě, tak jsem byl opravdu napadnut zevnitř rodiny, zejména od mého mladšího syna: ‚Ty jsi třicet let hlásal, aby všichni chodili k volbám a teď bys to popřel.‘ To mě vyhecovalo, abych k těm volbám šel,“ podělil se o rodinný zážitek Klaus.

Komu nakonec odevzdal svůj hlas, prozradit ale nechtěl.

„Určitě to není moje bývalá strana,“ poznamenal. „Musím se přiznat, že jsem se s jejich názory na tolik rozešel, že je mi lhostejné, jak dopadnou,“ uvedl pro Blesk Zprávy.

Každopádně vystupuje za politické síly, které jsou vůči současné Evropské unii kritické.

„Je známo, že jsem vystoupil na předvolební akci Brexit party v Londýně Nigela Farage, je známo, že jsem týden předtím byl na podobné předvolební akci nizozemské strany Forum pro demokracii Thierryho Baudeta, fandil jsem samozřejmě Orbánovi, fandil bych Salvinimu, přál bych Le Penové proti Macronovi, kterého považuji za zhoubu Evropy,“ připomněl své dřívější postoje exprezident.

V mnoha ohledech se Klausova přání z větší části naplnila. V Británii podle dosavadních výsledků s přehledem vyhrála Farageova Strana pro brexit, zatímco vládnoucí konzervativci skončili až pátí s 8,71 % hlasů. Na druhém místě se umístili liberální demokraté s 18,55 % a na čtvrtém labouristé s 14,05 %.

Drtivě vyhrál i Viktor Orbán, jehož strana Fidesz v koalici s křesťanskými demokraty získala přes 52 % hlasů. Salviniho Liga suverénně ovládla eurovolby v Itálii s 33,64 %. I Národní sdružení Marine Le Penové podle předběžných výsledků zatím těsně poráží hnutí En marche! Emmanuela Macrona (23,53 % proti 22,47 %).

Nicméně v Nizozemsku musí být populisté a krajní pravice zklamání. Baudetovo Fórum pro demokracii, kterou podporuje Klaus, získala pouze 10,9 % hlasů a je tak až na pátém místě. Volby v zemi vyhrála středově-levicová Strana práce s 19 % hlasů.

Na české politické scéně Klaus nepřímo podpořil hnutí Tomia Okamury SPD.

„Nejsem žádný principiální volič té strany, ale z hlediska evropských voleb, jejich eurokrititcký pohled se mi zdá potřebný, racionální a v českém prostředí v podstatě výjimečný,“ poznamenal Klaus.

SPD se umístilo na pátém místě s 9,14 % a tím pádem se dvěma europoslanci. Volby do Evropského parlamentu v zemi vyhrálo hnutí premiéra Andreje Babiše ANO s 21,2 % hlasů a bude tak mít šest eurposlanců. Na druhém místě se umístila ODS s 14,5 % hlasů a čtyřmi europoslanci. Těsně za nimi jsou Piráti s 13,95 % hlasů, kteří získali tři europoslance. Koalice TOP 09 a STAN má rovněž tři křesla v Evropském parlamentu, zatímco KDU-ČSL má dva eurposlance. KSČM získalo pouze jedno místo v Evropském parlamentu, zatímco ČSSD žádné.