Milion chvilek pro demokracii. Úterních demonstrací se zúčastní přes 220 obcí po celé republice

„Máme toho dost!“ hlásá heslo spolku Milion chvilek pro demokracii. Aktivisté organizace se přitom chystají vyjít do ulic s určitými požadavky na českou vládu už popáté.

První demonstrace se konala ve 105 obcích České republiky a současně i na Staroměstské náměstí v Praze, a to dne 29. dubna. Čtvrtá a doteď poslední demonstrace proběhla na pražském Václavském náměstí v úterý 21. května a spojila až 60 000 tisíc účastníků.

Do úterní akce, která má proběhnout 28. května, se již nyní zapojilo rekordní množství obcí. Aktivisté tak aktivně spravují skupinu na Facebooku, v níž vytvářejí potřebné události. Ve většině obcí má úterní shromáždění začít v půl sedmé večer. Seznam měst, které se zúčastní, stejně jako čas a přesné místo setkání, jsou uvedeny na seznamu. Rovněž byla vytvořena tzv. mapa protestů.

„Žádný Majdan nechceme. Chceme prostě jen normální vládu, zejména normálního ministra spravedlnosti a normálního premiéra,“ napsala organizace na sociální síti.

Organizátoři akce uvedli, že kromě demise ministryně spravedlnosti Marie Benešové budou za jistých podmínek požadovat i demisi Andreje Babiše. Stane se tak v případě, když se premiér do 28. května nerozhodne vystoupit společně s nimi v TV duelu, a tím si obhájit své kontroverzní kroky. Pokud tak premiér neučiní, bude se v úterý 4. června v Praze konat další demonstrace, na níž se bude požadovat už i Babišova demise.

© Sputnik / Vladimír Franta Při demonstraci na Václaváku vypadl na 20 minut signál. Babiš prý může za těhotné děti

Hlavní důvod, proč spolek Milion Chvilek pořádá demonstrace, je doslovně uveden v letácích k akcím.

„Policie navrhla obžalovat premiéra. Ten řekl, že je to komplot, a den poté vyměnil ministra spravedlnosti. Nová ministryně Marie Benešová se přitom již dva roky staví na stranu Andreje Babiše. Nechtěla ho vydat trestnímu stíhání a stejně jako on tvrdí, že si lze v ČR objednat trestní stíhání. Premiér tak získává vliv na justici,“ píše se v materiálu. Aktivistům mimo jiné vadí, že premiérovy firmy jsou více a více dotovány státními prostředky.

K demonstracím se vyjádřil i samotný premiér, a to v rozhovoru pro Parlamentní listy:

„Organizují se demonstrace, které se tváří jako občanské, ale nakonec tam vystupují zástupci opozičních stran. Já to nekritizuji, jen konstatuji, že tam vystupují politické strany a samozřejmě to je těsně před volbami.“

Minulý víkend se v zemích Evropské unie konaly volby do Evropského parlamentu. Navzdory protestům výsledky v České republice ukázaly, že největší počet hlasů (21,18 procent) získala politická strana Andreje Babiše ANO 2011. Její členové tak získali celkem šest míst v europarlamentu. Na druhém místě se umístila Občanská demokratická strana (14,54 procent), která může do Bruselu vyslat až čtyři europoslance. Další hnutí, která se dostala do EP, jsou Piráti (13,95 procent), STAN/TOP 09 (11,65 procent), SPD (9,14 procent), KDU-ČSL (7,24 procent) a KSČM (6,94 procent).