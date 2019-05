Miliardář Kellner z PPF a předseda Senátu Kubera našli během jednání o Huawei společný jazyk

Uvádí se, že o schůzku zažádal sám podnikatel Petr Kellner. Na setkání dotyčný Kuberu ujistil, že jeho podniky budou dodržovat případná omezení pro čínskou firmu Huawei. Informace o daném setkání poskytla tisková tajemnice Senátu Eva Davidová.

„Shodli jsme se, že bezpečnost Česka je na prvním místě. Klíčová je věcná debata bez emocí. Byl jsem panem Kellnerem ubezpečen, že všechny jeho firmy dodržují v ČR zákony a že se to bude týkat i případných omezení pro Huawei,“ okomentoval setkání Kubera.

Kellner měl na schůzce předsedu Senátu mimo jiné seznámit takés obchodními aktivitami PPF.

„Diskuse se dotkla nejen podnikání v České republice, ale také tématu podnikatelského prostředí na asijských trzích (Čína, Indie, Filipíny, Vietnam, Indonésie), kde je PPF největším českým investorem,“ prozradila Davidová.

Není žádným tajemstvím, že PPF je majoritním vlastníkem telekomunikačního operátora O2, stejně jako vlastní největšího českého provozovatele telekomunikačních sítí Cetin. Zmíněné společnosti využívají technologie Huawei, stejně jako další dva tuzemští mobilní operátoři.

Fischer vs. Kellner a PPF

Již dříve senátor Pavel Fischer požadoval, aby miliardář Petr Kellner přišel do Senátu a promluvil o spolupráci své firmy PPF s Čínou. Hlavním důvodem mělo být to, že společnost PPF podepsala s firmou Huawei memorandum o spolupráci.

„Z Číny se stal rival, vyzyvatel. A firma Petra Kellnera udělala takové smlouvy s firmou Huawei, která je v hledáčku bezpečnostních služeb už tolik let v Evropě, že to musí každého zajímat. Tady už nejde jenom o byznys. Tady jde o bezpečnost deseti milionů českých občanů, a proto nás to musí zajímat,“ řekl tehdy Fischer.

Fischer je toho názoru, že bezpečnostní rizika, která představuje Huawei, by měla zajímat všechny podnikatele. Představitel PPF Vladimír Mlynář byl ale opačného názoru. Podle něj je současná spolupráce mezi PPF a Huawei moc malá na to, aby mohla někoho ohrozit.

Domnívá se tedy, že jsou bezpečnostní rizika v souvislosti s čínským výrobcem přeceňována.Pozitivně se k počínání Kellnera v minulosti vyjádřil i prezident Miloš Zeman. „Já bych ocenil krok Petra Kellnera, který zejména v době, kdy tady byla nejzuřivější kampaň proti Huawei, uzavřel s touto firmou konkrétní smlouvy, které navázaly na memorandum o porozumění z Šanghaje. To byl odvážný krok a myslím si, že se Petru Kellnerovi i vyplatí,“ dodal.

Kauza Huawei

Huawei, největší světový dodavatel telekomunikačních zařízení, čelí obvinění ze špionáže a krádeže komerčních informací na příkaz vlády Číny. Sama společnost tyto informace jednoznačně popírá. Úředníci americké rozvědky se také domnívají, že společnost dostává finanční prostředky od čínských vojenských a zpravodajských agentur.

Spojené státy, Nový Zéland, Japonsko a Austrálie zakázaly Huawei účastnit se veřejných zakázek, přičemž Washington také prosazoval, aby ho následovali evropští spojenci a zavedli podobná omezení.

Agentura Reuters dříve informovala, že Google ruší obchodní spolupráci s Huawei, protože se dostala na černou listinu americké vlády. Pro Huawei bude například omezen přístup k technologiím a softwarům americké korporace. Majitelé chytrých telefonů čínské společnosti nebudou získávat aktualizace operačního systému Android a nebudou moci používat aplikace jako Google Play a Gmail.

I Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v prosinci 2018 varoval před technologiemi společností Huawei a ZTE, které vyhodnotil jako hrozbu pro bezpečnost státu. Společnost Huawei tato nařčení odmítla a poslala dopis NÚKIB, ve kterém požaduje zrušení nebo úpravu varování před jejími technologiemi. Huawei je připravena své zájmy hájit u soudu.