Obyvatelé Brna za týden změnili život bezdomovce. Ale vyřeší to celý problém?

V původní zprávě na své stránce na Facebooku Jakub Jura popsal Petrův příběh a upozornil na to, že Petr není bezdomovec feťák, nebo alkoholik a že přišel o práci a střechu nad hlavou během pouhého roku kvůli úporným křečím a bolestem.

„Ačkoliv si spoustu lidí myslí něco jiného díky jemu podivnému chování, Petr nebere, nechlastá, nekouří, Petr by se chtěl zapojit do života, ale NEMŮŽE, nebo alespoň doteď nenašel cestu kvůli jeho postižení. Kdo ho vídá, o tom nemůže pochybovat,“ uvedl Jura ve svém příspěvku.

Tento příspěvek způsobil neočekávaně bouřlivou reakci uživatelů Facebooku. Získal přes 20 tisíc laiků, 30 tisíc lidí to sdílelo. Kromě brněnských obyvatel, z nichž mnozí potkávají Petra každý den, zanechali komentáře uživatelé z celé České republiky i ze zahraničí. Mnozí psali, že tento příspěvek je donutil přemýšlet o tom, jak často prochází kolem bezdomovců a jsou vedeny stereotypy a nemyslí na životní příběhy stojící za každým z nich.

Efekt virálního příspěvku byl neuvěřitelný. Za týden Jakubovi na transparentní účet přišlo přes 120 tisíc korun. Ozvali se i zástupci různých organizací z celé České republiky. Někdo nabídl bezplatné léky, služby a potraviny. Ti, kteří nemohli pomoci penězi, nabídli pomoc při získávání potřebných dokladů na léčbu a podporu při návštěvě různých úřadů a nemocnic.

Jakub Jura pravidelně informoval uživatele o průběhu pomoci Petrovi, jak se již podařilo změnit jeho životní podmínky. V jednom z jeho poznámek rozptýlil kritiku skeptiků, kteří tvrdili, že bezdomovci chtějí žít na ulici a už nejsou připraveni se vrátit do svého dřívějšího života. Jakub napsal, že s Petrem projednal, zda je připraven změnit svůj život a spolupracovat s těmi, kteří mu chtějí pomoci.

„Jednalo se zejména o to, abychom měli jistotu v tom, že Petr chce a bude maximálně spolupracovat v otázce řešení sociální a zdravotní péče, jelikož tyto jsou samozřejmě nejsložitější a bude na ně potřeba vynaložit velmi mnoho energie. Tento problém je z hlediska dlouhodobého zlepšení jeho situace samozřejmě nejdůležitější a vzhledem k dosahu a síle příspěvku se o toto zajímá více kompetentních osob a subjektů,“ sdělil Jura.

Kromě pozitivních komentářů k osudu Petra existovaly taky kritické názory. Lidé psali, že je to jen ojedinělý případ a příběh vypadá spíš jako z pohádky a pomoc jednomu člověku nevyřeší celý problém bezdomovců. Ale Jakub Jura se rozhodl, že se nezastaví na pomoci jedné osobě a oznámil, že založil Nadační fond Mezičas na podporu Petra a dalších bezdomovců.

„Teď musíme dotáhnout do zdárného konce tento projekt, pak můžeme uvažovat o dalších, kteří si zaslouží pomoc. Nemůžu teď nic slibovat, ale plány už v hlavě mám, snad bude té pomoci víc. A byť je všechno to zařizování opravdu náročné, neskutečně mě to nabíjí,“ napsal Jakub Jura ve svém novém příspěvku.

Podle zprávy odboru sociální péče Magistrátu města Brna, která byla zveřejněna v březnu v roce 2018, je ve druhém největším městě České republiky zaznamenáno 1 657 osob bez domova. Z toho 1 155 mužů a 502 žen. Podle výzkumu Ministerstva práce a sociálních věcí, který byl publikován v říjnu 2016, se v celé České republice nachází zhruba 68 500 lidí bez domova.