V Česku probíhají demonstrace za nezávislost justice

Jde už o pátou demonstraci s určitými požadavky na českou vládu a počet účastníků stále roste. Na předešlou demonstraci, která proběhla na pražském Václavském náměstí v úterý 21. května, se sešlo až 60 tisíc účastníků. První demonstrace proběhla 29. dubna.

© Sputnik / Vladimír Franta Při demonstraci na Václaváku vypadl na 20 minut signál. Babiš prý může za těhotné děti

Demonstrantům vadí nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová tím, že se již dva roky staví na stranu premiéra Andreje Babiše. Například ho nechtěla vydat trestnímu stíhání a stejně jako on tvrdí, že si lze v ČR objednat trestní stíhání. Podle účastníků protestů je také podezřelé, že Babiš uvedl novou ministryni do funkce den poté, co policie navrhla jeho obžalování. Z hlediska aktivistů tak premiér získává vliv na justici. Kromě toho protestující nesouhlasí s tím, že podniky Babiše jsou více a více dotovány státními prostředky.

„Žádný Majdan nechceme. Chceme prostě jen normální vládu, zejména normálního ministra spravedlnosti a normálního premiéra,“ napsala organizace na sociální síti.

Organizátoři akce uvedli, že kromě demise ministryně spravedlnosti Marie Benešové budou za jistých podmínek požadovat i demisi Andreje Babiše. Stane se tak v případě, když se premiér do 28. května nerozhodne vystoupit společně s nimi v TV duelu, a tím si obhájit své kontroverzní kroky. Pokud tak premiér neučiní, bude se v úterý 4. června v Praze konat další demonstrace, na níž se bude požadovat už i Babišova demise.

Demonstrace z Brna

Demonstrace z Plzně

Minulý víkend se v zemích Evropské unie konaly volby do Evropského parlamentu. Navzdory protestům výsledky v České republice ukázaly, že největší počet hlasů (21,18 procenta) získala politická strana Andreje Babiše ANO 2011. Její členové tak získali celkem šest míst v Evropském parlamentu. Na druhém místě se umístila Občanská demokratická strana (14,54 procenta), která do Bruselu vyšle čtyři europoslance. Další hnutí, která se dostala do EP, jsou Piráti (13,95 procenta), STAN/TOP 09 (11,65 procenta), SPD (9,14 procenta), KDU-ČSL (7,24 procenta) a KSČM (6,94 procenta).

„Já jsem to bral jako nějaký indikátor, jestli naše vláda funguje. A myslím, že vláda funguje skvěle, má výsledky, není důvod mít obavy o budoucnost naší země,” ohodnotil výsledky voleb premiér.