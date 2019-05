Chvilkaři prohráli volby, tak to zase zkouší na náměstích

Stoupenci spolku Milion chvilek pro demokracii se chovají jako bolševici. Chtějí diktovat názory a požadavky většinové společnosti. I Havel by se jim divil.

Už je to tady. Znovu. Znovu se na náměstích českých měst shromáždí nespokojenci se současnou vládou Andreje Babiše. Znovu si přinesou vtipné plakáty a budou burcovat Čechy k tomu, aby vzdorovali moci. Nově v situaci, kdy volby vyřkly jednoznačný ortel. Ten nebyl zcela jednoznačně ve prospěch takzvaných chvilkařů. Ano, řeč je opět o nich.

Na dnešek je naplánována další masová akce hnutí Milion chvilek pro demokracii. Proti vládě se bude protestovat ve zhruba 230 českých a moravských obcích, vyjma Prahy. V hlavním městě republiky se tentokrát neočekávají desítky tisíc nespokojenců. Ti mají přijít až 4. června. Dnes půjde už o pátou akci. Ty předchozí proběhly během kampaně do voleb do Evropského parlamentu.

Je tu rozpor. Volby měly rozsoudit vládu a její odpůrce. A ony rozsoudily. Za hnutí Andreje Babiše hlasovalo více jak 500 tisíc voličů. To je několikanásobně víc než nespokojených chvilkařů na českých náměstích. Když bychom považovali protivládní protesty za marketingovou akci některých liberálních stran, dejme tomu třeba TOP 09 nebo ESO, tak je ortel jasný. Mobilizace liberálního voliče přišla vniveč.

Je až s podivem, s jakou vervou se menšina snaží diktovat svůj zájem občanům Česka. Zemi Václava Havla, ke kterému chvilkaři vzhlížejí, chtějí liberálové z náměstí posunout na politické mapě někam k africkým diktaturám. Jen aby bylo po jejich. Nemohou pochopit, že zájem většiny je jinde. Panuje tu liberální elitářství. Chvilkaři ví lépe, jak by se měla řídit země a jaká témata mají prioritu. To by Havel čubrněl.

Babiš není geniální premiér. Žluté lány řepky nelahodí oku a jeho plány na zdražení cigaret a alkoholu nejsou fér. A mohli bychom pokračovat dál. Vůle voličů je však jasná. Většinu Čechů nezajímají abstraktní témata, které zní z liberálních pódií. Lidé chtějí žít důstojně a chtějí mít náležité příjmy. A to jim současná vláda dává.

Zkusme se ale zastat chvilkařů. Jejich aktuálním tématem je demise vlády. Představme si, že Babišova vláda padne. Prezident Miloš Zeman bude mít na vybranou – jmenovat novou vládu nebo vyhlásit nové parlamentní volby a jmenovat třeba úřednický kabinet.

Varianta A. Situace ve sněmovně se má tak, že jedině ANO může sestavit vládní koalici. Takzvaný demokratický blok ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN čítá pouhých 47 poslanců.

Varianta B. Týdny a třeba měsíce bude politické dění v Česku ovlivňovat chvilkaři nenáviděný Zeman. Volby do Poslanecké sněmovny PČR zase vyhraje Babišovo hnutí. Ukazují to výsledky eurovoleb. Babiš zase bude vládnout.

Co budou dělat chvilkaři? Ano, správně, drazí čtenáři, budou opět demonstrovat. Mainstreamový tisk doma i v zahraničí je bude chválit za odhodlanou pozici, ale obyčejní lidé je budou mít za kverulanty.

Protesty chvilkařů svádí Českou republiku na scestí. Vytváří umělý konflikt mezi mocí a občany. Jsou krmivem pro mainstreamový tisk. Když dojde na měření sil ve férovém politickém souboji, ve volbách, stáhnou ocas. Kdyby nepodrývali základní stavební kámen demokratické společnosti, svobodné rozhodnutí většiny, dalo by se na ně pohlížet jako na pravidelnou atrakci. Chvilkaři si svým elitářstvím ale chtějí po bolševicku uzurpovat moc.

