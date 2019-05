Průzkum AV ČR odhalil protichůdné názory na evropskou integraci

Poslední průzkum, který se provádí každý rok v dubnu, ukázal, že většina obyvatelstva považuje evropskou integraci za prospěšnou. Jedná se obzvláště o integraci v oblasti obrany (69 %), ekologie (67 %), kultury a hospodářství (67 % a 66 %). Naopak nejmenší podporu má politická integrace. Podporuje ji pouze 40 % dotázaných, zatímco 48 % je proti.

© REUTERS / Alessandro Garofalo Salvini řekl o začátku „nové evropské renezance“

Průzkum, do kterého bylo zapojeno něco přes tisíc občanů ČR starších 15 let, dále ukázal, že většina dotázaných měla za to, že se v Evropské unii nejvíce uplatňují hodnoty demokracie a spolupráce (v obou případech 66 %). Naopak více než polovina dotázaných se domnívá, že Evropské unii chybí hodnoty spravedlnosti (53 %) a rovnosti (56 %).

O tom, že je v EU uplatňována většina sledovaných hodnot, jsou nejčastěji přesvědčeni lidé, kteří označují životní úroveň své domácnosti za dobrou, pravicoví voliči, lidé ve věku 15 až 29 let a respondenti s vysokoškolským vzděláním (to však pouze v případě hodnot demokracie a spolupráce).

„Názor, že uvedené hodnoty nejsou v Evropské unii uplatňovány, vyslovovali u většiny z nich lidé starší 60 let, levicově orientovaní a dotázaní označující životní úroveň své domácnosti jako špatnou,“ stojí ve zprávě.

Přesně dvě třetiny obyvatel České republiky zároveň nevěří, že rozhodnutí EU jsou v zájmu ČR. Opačný názor má 30 % dotázaných. Sledování trendu od roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU, ukazuje, že podíl těch, kdo věří, že rozhodnutí EU jsou v zájmu ČR, dosáhl nejvyšších hodnot v letech 2008 (34 %) a 2015 (33 %). Nejméně to pak bylo v letech 2012 a 2013 (přesně čtvrtina).

Výzkum rovněž zjišťoval, zda Češi věří, že rozhodnutí EU jsou v zájmu takových lidí, jako je sám dotazovaný. Podobně jako v předchozí otázce pozitivní víru má 28 % dotázaných, zatímco 67 % lidí nevěří, že rozhodnutí EU jsou v jejich zájmu.

„Největší rozdíly byly zjištěny v závislosti na životní úrovni (např. odpověď ‚vůbec tomu nevěří‘ uvedlo u souladu s individuálními zájmy 61 % z těch, kteří svoji životní úroveň hodnotí jako špatnou a jen 20 % z těch, kteří ji hodnotí jako dobrou),“ konstatuje zpráva.

Podle vědců v této otázce panuje výrazný rozdíl mezi nejstarší a nejmladší generací. Až 36 % respondentů starších 60 let „vůbec tomu nevěří“, zatímco v případě věkové kategorie 15 až 19 let to jsou pouze 4 %.

Minulý víkend se v zemích EU konaly volby do Evropského parlamentu. Značný úspěch zaznamenaly euroskeptické strany. Parlamentní skupina Evropa národů a svobody (ENS) pod vedením italského vicepremiéra Mattea Salviniho a francouzské političky Marine Le Penové získala 58 eurposlanců, zatímco Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD) britského stoupence brexitu Nigela Farageho 54. V České republice se hnutí Tomia Okamury SPD, které je členem ENS, umístilo na pátém místě a s 9 % hlasů získalo dva europoslance. Vítězné ANO má šest europoslanců.