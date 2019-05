Česká republika dodává válečné lodě Západozemí a Vikingům. Vyrábějí je v Lipníku nad Bečvou

Na Moravě v malé dílně již téměř dvacet let stolař Radim Zapletal s malým týmem vyrábí plavidla a lodě pro světoznámé filmy a seriály. V sérii Vikingů tedy můžete vidět pět jeho lodí a ve Hře o trůny jsou celkem čtyři, včetně nádherné královské bárky.

Radim Zapletal začínal na konci 80. let historickou výzbrojí, a dokonce dokázal postavit i trojského koně. K lodím jako takovým se dostal vlastně náhodou. V roce 1992, u příležitosti 500. výročí objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem, plánoval, že se na vlastnoručně postavené lodi vypraví do Spojených států. To se mu sice nakonec nepodařilo, ale na začátku roku 2000, když se v Česku začaly točit zahraniční filmy, se na Zapletala poprvé obrátili se zakázkou. Jedna z prvních zákazek byla pro snímek Van Helsing, v němž můžete vidět člun, který převáží oživlého. Ve filmu Aféra s náhrdelníkem diváci zase mohou zpozorovat šest labutích lodí, které také pochází z jeho dílny. V roce 2012 začal Zapletalův tým Columbus 92 spolupracovat i s tvůrci seriálu Vikingové a později také s tvůrci světoznámého seriálu Hra o trůny.

Firma vyrábí jak repliky reálně existujících historických lodí, například vikingských drakkarů, tak i vymyšlené modely podle vlastních návrhů. Všechny lodě z dílny Radima Zapletala jsou plně funkční a schopné plavby. Dříve byly před svým odevzdáním dokonce testovány na vodě, dnes už to ale díky bohatým zkušenostem není potřeba.

V rozhovoru pro portál irozhlas.cz Zapletal na otázku o délce výroby takových plavidel odpověděl, že tři lodě mohou být postaveny v průběhu dvou měsíců. Znamená to tedy, že termíny plnění objednávek jsou dosti krátké.

Co se týče požadavků zadavatelů, Zapletal zpravodajskému portálu TN.cz prozdradil, že „se liší zakázku od zakázky“ a že se všechno vyrábí na míru. O konkrétních detailech ale nemůže Radim Zapletal příliš hovořit, jelikož mu to zakazují smlouvy uzavřené s produkčními filmových společností.

„Někdy tam jsou požadavky technického charakteru, třeba že tam potřebují mít někde přístup s kamerou. Někdy potřebují mít loď třeba na břehu, jindy na vodě, vždy je to podle scénáře,“ popisuje stavitel lodí.

Projektová práce s filmovými společnostmi znamená, že mistr nikdy neví, jaká objednávka bude další. Nicméně, dle svých slov, má v životě štěstí na lidi, které potkává. „Vždycky v té určité chvíli, když jsem je potřeboval, tak se prostě objevili. A to je jakýsi dar, který vidím tak, jakože nám někdo nahoře přeje,“ shrnul závěrem úspěšný stavitel.