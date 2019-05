Novinář Kmenta nedokáže pochopit myšlení prezidenta Zemana. Píše o něm knihu

Držitel ceny Ferdinanda Peroutky se v rozhovoru rozpovídal například o českém prezidentovi Milošovi Zemanovi. Co se týče Zemana, Kmenta prozradil, že jeho nová kniha bude právě o něm. Kapacita dnešní české politické scény, jak Zemana spisovatel označil, je pro něj ale výzvou. V připravované knize se totiž snaží proniknout do jeho hlavy a myšlení.

„Zjistil jsem ale, že pochopit svět Miloše Zemana je zatím asi to nejtěžší, co přede mnou stálo,“ uvedl a dodal: „Jemu nemůžete rozumět. Já si myslím, že on nedokáže rozumět ani sám sobě.“

© AFP 2019 / Michal Cizek Chvilkaři prohráli volby, tak to zase zkouší na náměstích

K Zemanovi rovněž dodal, že je velmi těžké se o něj opřít, jelikož v minulosti často neříkal pravdu, jak novinář zjistil při svých řešerších. Upozorňuej však na to, že je kniha nebude mapováním jakýchsi lží Miloše Zemana. Bude pojednávat i o předchozí politické kariéře Zemana, stejně jako o tom, jak se dříve choval a jak jednal. To je dle Kmenty totiž důležité i pro budoucí generaci, jelikož lidé mají tendenci zapomínat.

Dalším tématem k diskuzi se staly i volby do Evropského parlamentu, které se v Česku konaly minulý víkend. Kmenta uvedl, že i když Babišovo hnutí ANO volby vyhrálo, nešlo tak úplně o vítězství.

„Výsledek je ten, že ANO sice vyhrálo, ale vládní koalice v podstatě prohrála,“ dodal k volbám.

Svůj názor vysvětlil tím, že podle něj by pro Babiše byl úspěch, kdyby ANO ve volbách získalo 30 až 40 procent. „Musí být celkově nešťastný, že investuje stamiliony korun do toho, aby v politickém světě dosedl na piedestal, kde bude mít největší vliv a moc, ale neustále jde v podstatě dolů,“ okomentoval volby Kmenta.

Kromě nedávných voleb se však novinář blíže dotknul i samotné osoby českého premiéra Andreje Babiše , o němž napsal celou knihu s názvem Boss Babiš. V souvislosti s tím uvedl, že si myslí, že volby do EP byly pro Babiše jakýmsi signálem, který ho nutí uvažovat nad tím, že by jednou v politice mohl skončit. „Musí tak nějak cítit, že se mu ta politická mise uplně nedaří. On to nedá nikde najevo, nikde to neřekne,“ řekl.

Přitom však připustil, že Babišovým dlouhodobým horizontem by mohla být snaha stát se prezidentem České republiky. Šlo by podle něj o logické vyústění celé jeho snahy, tvrdí Kmenta, který v Babišove představuje jistou hrozbu pro dnešní společnost.

Jaroslav Kment je český investigativní novinář, spisovatel a reportér. Jeho náplní práce jsou vnitropolitické kauzy, stejně jako propojenost politických, podnikatelských a mafiánských kruhů a odhalování korupce. Během jeho kariéry se mu podařilo rozkrýt již řadu kauz. Je autorem mnohých reportáží, ale také samotných knih.