V letadle, ve kterém cestoval Babiš, se střílelo

Premiér Andrej Babiš musel odcestovat na mimořádný summit EU do Bruselu. Během cesty však došlo k neočekávané situaci, protože došlo k výstřelu ze zbraně jednoho z členů ochranky.

V letadle premiéra Andreje Babiše (ANO), který se vydal do Bruselu na mimořádný summit EU, došlo k výstřelu ze zbraně. Celou záležitost prošetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů.

K incidentu došlo omylem při ukládání zbraně před odletem. Babiš celou situaci již okomentoval.

„Šlo o náhodný výstřel z pistole člena ochranné služby. Nebezpečí jsem necítil, slyšel jsem jen nezvyklou ránu. Byl jsem od místa asi 4 metry,“ uvedl premiér Andrej Babiš k incidentu, který se odehrál na palubě vládního speciálu.

Podle zdroje Blesku situace vznikla, když člen premiérovy ochranky dle protokolu při vstupu do letadla odevzdával zbraň. „Měl mu tam ale zůstat jeden náboj, který vystřelil do plechové nádoby, kterou má obsluha letadla na jídlo. Nic ale neprostřelil, ani tu nádobu,“ uvedl zdroj, který dodal, že se kvůli tomu letadlo zdrželo v Bruselu. „Teď musí všechno vyšetřit, protože jde o osobu premiéra, ale je to pouhá formalita,“ dodal.