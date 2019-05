Frýdek-Místek se zbavil polské skládky. Zaplatí to čeští občané. Kdo také jiný, že?

EU je dobrá idea s mínusy, viz množící se přeshraniční podvody. Např. využití ČR jako evropské skládky by bylo menším zlem. Horší je, když místo běžných polských odpadků dojde na toxické látky. Ministerstvo životního prostředí vyzvalo Frýdek-Místek k sanaci skládky. Město vyhovělo, platili to vlastně občané. Dostane Frýdek od státu zpět 8 milionů?

EU je dobrá idea s mínusy, viz množící se přeshraniční podvody. Např. využití ČR jako evropské skládky by bylo menším zlem. Horší je, když místo běžných polských odpadků dojde na toxické látky. Ministerstvo životního prostředí vyzvalo Frýdek-Místek k sanaci skládky. Město vyhovělo, platili to vlastně občané. Dostane Frýdek od státu zpět 8 milionů?

Když vystoupíte ve Frýdku-Místku z vlaku, uvítá vás nádražní znělka „Okolo Frýdku cestička“. V české písničce se jinak zpívá o tom, že se na ní zelená travička, slova evokují, přírodu, ekologii…

Místní Sputniku pověděli, že město má dvě části: zatímco Frýdek je „slezský“, Místek je „moravský“. Obě části odděluje řeka Ostravice. Jakýmsi klínem zasahuje do města samostatná obec Staré město. Právě zde se „polská odpadová mafie“ neštítila zřídit ilegální „smetiště“ nebezpečného a vysoce toxického odpadu.

Moravskoslezský kraj se stal obětí této mafie i v jiných svých částech. Problém byl hlášen také třeba z Bohumína. Reportér Sputniku se vydal do Frýdku-Místku (v Bohumíně nás odbyli). Šli jsme rovnou ke zdroji informací, za tiskovou mluvčí frýdeckomísteckého magistrátu, za paní bakalářkou Janou Matějíkovou. Od ní jsme se především dozvěděli, že ilegální polská skládka byla již odstraněna. Z jiných médií dále vyplývá, že Polákům pomáhal ve vytipování lokalit, resp. hal pro skládky, jistý Čech. Nyní již krátké vyjádření tiskové mluvčí.

Jana Matějíková: „Statutární město Frýdek-Místek muselo řešit problémy s odpady ve vedlejší obci Starém Městě. Ukládá nám to zákon. Nastala situace, že byl vyhlášen stav havarijní; vyhlásila ho Česká inspekce životního prostředí. Podle zákona jsme se (ve Frýdku-Místku) museli situací zabývat; Frýdek-Místek je totiž obcí s rozšířenou působností. Naštěstí se nám to podařilo vyřešit. Ve Starém Městě už odpad není. Byl odvezen. Veškeré informace byly aktualizovány na webových stránkách města.“

Tisková mluvčí nám ještě upřesnila, že Frýdek-Místek je obcí s rozšířenou pravomocí, proto museli problém s polským odpadem řešit právě zde. Ze Starého města muselo být vyvezeno na 700 000 litrů toxického odpadu. Sanace stojí cca 8 milionů korun. Mimo záznam jsme obdrželi informaci, že český stát vlastně vyzval Frýdek-Místek k tomu, aby napravil to, co způsobili Poláci. Vyhlášení havarijního stavu si žádá rychlou reakci, neboť toxické látky byly reálným nebezpečím pro místní obyvatele. Chtěli jsme vědět, zda ty miliony na sanaci zaplatí občané, což mluvčí potvrdila. Dodáváme, že tak opět došlo na již ustálené rčení o tom, že vše nakonec zaplatí daňový poplatník. Zlý jazyk by si asi přisadil, že i takovouto cenu může mít odvrácená strana Schengenu…

Zašli jsme se podívat na stránky města. Namátkou vybíráme jedno dřívější vyjádření primátora Frýdku-Místku Michala Pobuckého: „V tuto chvíli už se ale z odpadu stalo velké politikum, takže snaha hledat logické cesty a nejelegantnější řešení v takových případech selhává. Kdekdo si myje ruce nebo je od toho dává pryč, další hází klacky pod nohy a jednoznačně v republice nejsme na podobné situace připraveni. Chybí někdo s oprávněním navrhnout a realizovat konkrétní řešení, která jsou k dispozici. My je vidíme, ale z naší pozice nemáme sílu je protlačit. Proto neustále probíhají dnes a denně další jednání na úrovni kraje i ministerstev.“

Výrok citujeme, protože z něho vysvítá, že v ČR se některé věci řeší, až když nastanou. V případě toxických látek není přece nikdy času nazbyt, aby si ministerstva, komise a kraje přehazovaly problém jako horký brambor. Než kupříkladu odvezete odpad do spalovny k likvidaci, je třeba deklarovat, co se má takto zpracovat (ve Frýdku vzorkování provedla specializovaná firma Aquatest). Nemohou se tudíž likvidovat neznámé látky bez předcházející expertízy. Odvoz stovek tisíců litrů chemikálií ze Starého Města u Frýdku-Místku provázela identifikace nebezpečného materiálu. A to znovu stojí peníze. Jeden z oslovených místní občanů, viz video, si postěžoval, a vlastně nám totéž potvrdila tisková mluvčí města, že tyto prostředky mohly být použity zcela jinak. Mohly by se například opravit cyklistické stezky…

Celkově z médií vysvítá následující schéma: Vyspělé západní státy mají problémy s odpadem. Je levnější jej vyvézt třeba do Polska. V Polsku si tak přijdou na „výdělek“. Jenže by část zisku Poláci museli dát na recyklaci materiálu. Tak je lepší jej hodit přes plot k sousedům – do ČR. Když se to udělá tak, aby si toho nejprve nikdo nevšiml, a když se to zaonačí tak, aby nebylo nejlépe koho potahovat (polská firma může stihnout plánovaně zaniknout či si na celou práci najme jakoukoli jinou jepičí firmičku), může si odpadová mafie mnout ruce. To však nemůže udělat český občan, který tohle všechno musí zaplatit. V případě Poláků a jednoho Čecha snad bylo učiněno spravedlnosti zadost. Nakolik stát zpětně pomůže Frýdku-Místku a vrátí mu výdaje spojené s likvidací nelegální skládky, to se uvidí. A vymáhat miliony po pachatelích trestné činnosti? To zní jako sci-fi.

POZNÁMKA: Frýdek-Místek je zajímavé město. Naleznete zde korejskou restauraci. Majitelé nehovoří vůbec česky. Je zde také jeden velmi dobrý antikvariát – Antikvariát Pod Svícnem.

Při cestě městským autobusem reportér Sputniku slyšel mladíka přehrávat si arabskou hudbu. S trochou nadsázky a žertem – arabská hudba, oběd od Korejců, odpad z Polska… Okolo Frýdku cestička a na ní se zelená „toxická“ travička. Frýdek-Místek stojí za návštěvu. Jsou zde i zajímavé památky, například Frýdecký zámek. Je z něj (z Frýdku) vidět na Místek.

