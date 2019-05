Кrčmář: Koukalová byla určitý bohém s jinými zájmy než my ostatní. Její kniha mě překvapila

Důvodem diskuze bylo rozloučení s velkým sportem nejznámější biatlonistky Gabriely Koukalové, se kterou Krčmář od roku 2014 ve skupině trénoval, a oba k sobě měli blízko.

Na úvod rozhovoru Krčmář poznamenal, že když Gabriela začala trénovat s mužským týmem, vnesla do něj srandu i jakýsi náboj.

„Přestože to byla žena, snažila se s námi trénink co nejdéle vydržet a dojet nebo doběhnout s námi co nejdál. Tou úžasnou zarputilostí byla jedinečná, díky ní se dostala až na vrchol. Přijela pak na závody, hned dosáhla nějakého úspěchu a tím rozrazila nervozitu v celém týmu,“ zavzpomínal biatlonista.

Chválil i společenské chování Koukalové, která dokázala své úspěchy prožívat a oslavovat v týmu. Často se sportovci večer sedávala, dělila se i o dary, které dostávala.

V rozhovoru došlo na téma psychického stresu a spousty nesportovních aktivit, které až moc zatěžují i silného člověka.

„Marketingový zápřah měla obrovský. Spousta těch akcí je příjemných, potkáte při nich tolik zajímavých lidí. Ale každý sportovec si musí vyhodnotit, jak k nim přistoupí. S Ondrou Moravcem byla po olympiádě v Soči zhruba na stejné pozici, co se úspěchů týče. Ale každý k tomu přistoupil jinak. Ondru zajímaly jen sport a rodina a věci okolo mu byly ukradené. Gabču začal bavit společenský život, ale to ji od sportu odtahovalo. Ona byla určitý bohém, s jinými zájmy než my ostatní,“ poznamenal Krčmář.

V této souvislosti biatlonista rovněž podotkl, že Koukalová byla stále středem pozornosti a ne vždy to dobře snášela. Podle Krčmářových slov se jí někteří snažili radit, jak se s tím vyrovnat, ale nikdo, kdo si takovou popularitou sám neprojde, nedokáže pochopit, jak se v takové situaci dotyčný člověk doopravdy cítí.

Dodal, že občas toho bylo na Gabrielu až neúnosně moc a mohlo ji to semlít, zvlášť když nebyla úplný extrovert, avšak zdaleka ne každý to pochopil.

V souvislosti s rozhodnutím biatlonistky o ukončení kariéry Krčmář zdůraznil, že končí jako nejúspěšnější žena v historii českého biatlonu, která dala svému sportu strašně moc, dostala ho do povědomí fanoušků a udělala z něj sport, který statisíce lidí v Česku baví.

V rozhovoru nebylo vyloučeno téma knihy, kterou vydala známá biatlonistka a která je v materiálu považována za kontraverzní.

„Já celou tu knížku nečetl, její propagace mě nezaujala, i když jinak mám autobiografie sportovců rád. Ale narazil jsem na některé úryvky a samotného mě překvapilo, jak Gábina to prostředí nastínila,“ poznamenal v této souvislosti sportovec.

Na jednu stranu Krčmář uznal, že ženský kolektiv není jednoduchý, a když jsou holky spolu tak dlouho, problémy vznikají. Uvedl také, že trenéři i z jiných sportů také řeknou, jak těžce se jim pracuje s holčičím kolektivem. Na druhou stranu biatlonistu překvapilo, že Gábina atmosféru v týmu vnímala až takhle drsně a negativně. Za tu dobu, co s nimi byla, si rozhodně na nic takového nestěžovala.

Na závěr rozhovoru se Krčmář pokusil postavit na půdu objektivity a raději upozornil na sportovní zážitky než na ty knižní.

„Ve finále možná tou knihou uškodila i sama sobě, setkal jsem se s řadou lidí, kteří ji vnímali jako špatnou věc. Já radši budu vzpomínat na chvíle, kdy s Gabčou byla v týmu sranda, a úplně nejvíc na období kolem her v Soči, kdy všechno fungovalo doslova úžasně. To byly ještě takové příjemné časy, neposkvrněné tlakem zvenku,“ pronesl Krčmář.

Loni byla vydána kniha Gabriely Koukalové s názvem „Jiná", v níž se biatlonistka věnovala i vztahům v biatlonovém týmu, začátku své kariéry a problémům se zdravím. Navíc detailně popsala to, co stojí u megahvězd za velkým sportem, a nejnáročnějšími závody. Kniha vyvolala velký rozruch v médiích. Vydání knihy mělo za následek to, že biatlonistka přišla o většinu sponzorů, což znamenalo, že zůstala bez solidního finančního zajištění pro další léta.

Včera na svém Facebooku dvojnásobná mistryně světa, olympijská medailistka a celková vítězka Světového poháru informovala o ukončení své kariéry.