Kolik lidí skutečně včera protestovalo? Média opět chytře lžou? Babiš publikoval fotografie a vyvolal bouři

Andrej Babiš umístil na svůj Facebooku fotografie iROZHLASU.cz a Tomáše Kubína. Kubín na své fotografii protestů z výšky ukazuje, kolik lidí se protestů ve skutečnosti účastnilo. Dojem, který vzniká při pohledu na fotografii irozhlasu, označuje za manipulativní. Sama publikace vyvolala bouři na sociálních sítích.

„Umíte krásné manipulativní záběry, pěkně z pohledu. Tak tady máte realitu,“ napsal Kubín a dodal: „Z „davu“ je ještě třeba odečíst procházející novináře. Zaplaťpámbu se v ČB nechá demagogy a profesionálními manipulátory zblbnout jenom málo lidí.“

Tato slova sdílená na sociální síti premiéra vyvolala bouřlivou reakci dalších uživatelů. Mezi množstvím negativních komentářů se nacházelo i několik těch, které premiéra podpořily.

„Všechny demonstrace jsou jen frašky. A největší fór je v tom, že celá republika demonstruje a ANO si vesele jede dál a stále vedou o pořádný kus,“ napsal uživatel Martin Zalesak.

„Už samotný fakt, že máte potřebu to řešit, srovnávat fotky, pídit se po skutečném množství lidí ve snaze celou akci bagatelizovat svědčí o tom, že protesty nepovažujete za nic zanedbatelného. A přesně to protestující chtějí, takže za mě palec nahoru pro ně,“ myslí si uživatel Facebooku Adam Hlaváč.

Někteří uživatelé poukázali na neshodu, co se týče lidí protestujících na ulici a následných výsledků voleb.

„Pár studentů co si myslí, že dělají správnou věc, bohužel úplně obráceně. Když budou nové volby, výsledek bude stejný. Ano vyhraje,“ myslí si Mirka Zrůstová.

„Nic proti demonstracím, když vás to baví, jen by mě zajímalo, kde jste všichni byli, když tu přes 20 let řádila ČSSD a ODS jak černá ruka,“ myslí si Jiří Balada.

Na status Babiše reagovali i politici, a to jak z jeho vlastního ANO, tak i z jiných politických subjektů.

„Co si o tom myslím? Že jste z těch protestů dost zoufalej,“ napsal v komentáři poslanec, první místopředseda STAN Jan Farský.

Příspěvek premiéra na svých stránkách na Facebooku sdíleli i jiní politici, například poslankyně ANO Marcela Melková či bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá. Příspěvku si všiml i mluvčí Hradu Jiří Ovčáček, který ho rovněž sdílel u sebe na sociálních sítích.

„Demokracie je to, co jsme si všichni přáli. Rozhodně máme svobodu slova, můžeme se scházet i demonstrovat. Ale minimálně média by měla informovat objektivně a tak, aby si každý občan mohl udělat obrázek o situaci a dění sám,“ napsala k fotografiím bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá.

Podobný trik již v minulosti zneužila česká mainstreamová média ve videu z roku 2014 z Doněcku na východě Ukrajiny. Česká televize tehdy použila lstivě natočené a nastříhané materiály tak, aby ve své reportáži vyvolala dojem, že obrovský doněcký fotbalový stadion je plný protestujících proti „proruským separatistům“. Ve skutečnosti ale protestující zaplnili pouze jeden malý sektor.

„Doněck na východě Ukrajiny ovládl mírový protest proti separatistům. Statisíce zaměstnanců k akci vyzval tamní nejbohatší podnikatel Rinat Achmetov. Auta v poledne vyjela do ulic, lidé zaplnili stadion Šachtaru Doněck,“ prohlásila redaktorka České televize. Její slova následovaly záběry ze „zaplněného“ stadionu.

Jak se ale později ukázalo, jednalo se pouze o mediální trik a lež, jelikož stadion nebyl ani zdaleka zaplněn. Protestující obsadili pouze jednu tribunu. Záběry z téměř prázdného stadionu, kde je vidět skutečný počet aktivistů, se později objevily na YouTubu.