Zeman provokoval na zahájení výstavy o roce 1989. Schytal to agent Plavec a skupina Kaputin

Na úvod hlava českého státu poznamenala, že jeho projevy jsou velmi provokativní a v tomto smyslu nebudou výjimkou i Zemanova dnešní slova.

Také prezident vyjádřil jistotu, že stav věci, který předčil revoluci, k níž došlo před třiceti lety, se nezopakuje.

„Hrozně rád vzpomínám na listopadové události v naší zemi. A myslím si, že odměna všech těch, kdo se na nich podíleli, je dána zážitkem, který tehdy měli. Zážitkem, který se už nebude opakovat, pokud se do naší země nevrátí totalita, a ona se nevrátí,” podotkl Zeman.

Dále v proslovu zní varování před skupinou lidí, která bude horlivě sdělovat, že vlastně tu listopadovou revoluci organizovala a provedla.

Na tom se nezastavil a upozornil, že nebude chybět i taková skupina lidí, kteří „stáli proti nám“. Zeman ale uznal, že mají právo na svůj názor.

Dále pojmenoval zástupce z toho posledního seskupení, kteří budou vystupovat jako největší obhájci listopadové revoluce, mezi nimi nechybí podle Zemana agent Plavec (krycí jméno europoslance Jaromíra Štětiny) a veřejná aktivistická skupina Kaputin.

„Pilný antichartista z časopisu Reflex napíše článek, že naši voliči špatně volí, a odsoudí tím demokratické a svobodné volby. Student, který v lednu 1989 na titulní stránce Rudého práva odsoudil Palachův týden, sytým hlasem ocení účast studentů v listopadové revoluci. Muž, který v září 1989 vstoupil do Komunistické strany Československa, neméně sytým hlasem bude hájit svobodu našich médií, jichž je čelným představitelem. No a zezadu to vše bude chránit, dříve z Bruselu, nyní naštěstí už jenom z Prahy, agent Plavec. A aby toho nebylo málo, Vy to, pane ministře, možná na Slovensku nemáte, ale u nás existuje taková zvláštní perverzní skupinka, jmenuje se Kaputin, a ta se vyznačuje tím, že když někdo položí někam květiny, ona je sebere a hodí do odpadkového koše,“ uvedl prezident republiky.

Na konci projevu Zeman vyzval, aby byla vzdána úcta lidem, kteří opravdu uspořádali listopadovou revoluci. Dodal, že by se měl vyjádřit soucit nad lidmi, kteří neměli odvahu se tehdy připojit a hluboké pohrdání vůči lidem, kteří si přisvojují výsledky listopadové revoluce, i když ve své době dělali všechno, aby tato revoluce neuspěla.

Na zmíněné výstavě, pořádané na královském Letohrádku, která vypráví dramatický příběh konce komunismu v socialistickém bloku, lze uvidět práce sedmdesáti českých a slovenských fotografů spolu s pětadvaceti autory z Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a bývalé NDR.