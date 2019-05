Šmarda překvapil Babiše

Andrej Babiš předtím prohlásil, že Šmardův možný vstup do vlády nechápe, protože v minulosti vystupoval proti účasti ČSSD v kabinetu s ANO.

„Mě ta nominace překvapila. Šmarda, jak ho sleduju v médiích, byl zásadně proti vstupu ČSSD do vlády, tak mě překvapilo, že je nominovaný do vlády. Vystupoval velice negativně vůči vládě ČSSD s ANO, tak určitě budu mít zájem se s ním setkat a vyslechnout, jak to vlastně v té vládě myslí,“ prohlásil český premiér na veletrhu IDET v Brně.

Předseda vlády ČR dodal, že zmíněnou nominaci považuje za zvláštní a v této souvislosti si musí přečíst koaliční smlouvu, zejména body o tom, které se týkají nominace ministrů z hlediska jejich odborností.

Premiér také poznamenal, že zatím nezná ani životopis Šmardy, ani jaké má předpoklady, aby vykonával tuto funkci.

Podle Babišova názoru ministerstvo kultury je specifický rezort, takže je důležité, aby kandidát byl s to, aby tuto funkci zvládl.

Zdrženlivý postoj vůči Šmardovi ukázali i ti, kteří nejsou zastánci současného ministra kultury Staňka.

„Je mně zatím neznámý. Viděl jsem jeho tvář, nemohu říct, že by mě zneklidnila,“ vyjádřil se ke kandidatuře Šmardy architekt Josef Pleskot.

Na druhou stranu se proti Babišově stanovisku ohradil první místopředseda vlády České republiky Jan Hamáček, který v úterý oznámil, že na post nového ministra kultury navrhne místopředsedu strany Michala Šmardu.

„Mě také některé nominace na ministry hnutí ANO přišly zvláštní. Potřebujeme resort kultury uklidnit a stabilizovat situaci a to on (Šmarda) určitě zvládne,“ okomentoval situaci Hamáček.

Hamáčkově vyjádření nahrává i skutečnost, že koaliční smlouva mezi ANO a ČSSD podmínky pro odbornost ministrů nestanovila.

Dokument počítá s tím, že postup po návrhu kandidáta na ministra podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné koaliční strany a premiér by měl návrh předsedy dané koaliční strany respektovat.

Sám Šmarda věří, že dokáže vyřešit problém, spojený s tím, že ho lidé z oblasti kultury neznají.

„Chci je přesvědčit tím, že budu k úkolu přistupovat s pokorou, otevřeně, nebudu si hrát na to, že umím problém vyřešit bez odborné rady a dám na lidi, kteří tomu rozumějí,“ podotkl místopředseda ČSSD.

Zároveň je místopředseda ČSSD proti tomu, aby se jeho osobnost stala další stránkou v historii konfliktů na ministerstvu.

„Pokud by moje jméno mělo být důvodem k tomu, proč konflikty kolem kultury mají pokračovat, tak raději ať se přijde s jiným jménem. Na druhé straně by nebylo dobré, aby tohle pokračovalo donekonečna, aby pan (předseda ČSSD) Hamáček nosil jména a pan Babiš se hrabal v jejich životopisech a zkoumal, jestli se náhodou někdy nevyjádřili proti němu,“ uvedl Šmarda.

Ministr Antonín Staněk oznámil rezignaci ke konci května po vlně kritiky kvůli odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Zdůvodnil to údajnými významnými pochybeními v hospodaření obou institucí. Prezident ČR Miloš Zeman demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) nepřijal a navrhl počkat na výsledky trestního oznámení, které Staněk podal. Podle hlavy státu by neměl být současný šéf kulturního rezortu trestán za to, že odhalil pochybení v aktivitách podřízených muzeí.

Situace s dnešním a budoucím vedením ministerstva kultury nevyzvala nadšení u uživatelů Facebooku.

„Jsou tam spíše ve větší míře pěkné hajzlové. Opravdu poctivý člověk tam má mezi nimi co dělat. Hajzlové potřebovali by malý dvůr a velký bič,“ napsala uživatelka s jménem Alena Prikrylova.