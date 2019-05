„Jednou se ti stane to stejné!“ Šafářová přiletěla do Paříže s Plekancem, sociální sítě zuří

Šafářová přiletěla do hlavního města Francie, kde dnes hrála svůj poslední zápas, ve kterém prohrála v prvním kole čtyřhry na Roland Garros.

Někde ztratíš, ale někde najdeš. Navzdory neúspěšnému konci její kariéry se zdá, že v osobním životě má sportovkyně vše v pořádku. Dneska ukázala, že nepřiletěla do Paříže sama.

„Paříž, vždycky miluji objevovat tohle město, klidně i podesetitisícáté,“ napsala tenistka ke snímku, na kterém se mazlí s Plekancem pod Eiffelovkou.

Fanoušci jí lásku a štěstí s Tomášem přejí. „Musím říct, že až díky vám zjišťuji, že se Tomáš umí i smát. Moc vám to sluší,“ komentuje fotografii jedna ze sledujících. „Nemůžu ani vyjádřit, jak moc mě dělá šťastným vidět tě, Lucko, tak šťastnou. Užij si svůj poslední turnaj se vším, co Paříž nabízí, je to krásné město,“ píše na instagramu uživatelka Linda.

Ne každý ale lásku Šafářové s dosud ženatým Plekancem vidí tak čistě. „Váš přítel, stále ženatý, je vyloženě otec roku, který syny neviděl přes půl roku. Když konečně nehraje hokej, proč není v Kanadě? A proč vy, když kluci konečně můžou být s tátou, tak se tam cpete? Snad sama nevěříte, že vás mají rádi? Jste ubohá a vám přeji, aby se vám a vašim dětem jednou stalo to stejné. Karma,“ napsala jedna z uživatelek k příspěvku tenistky.

Podle některých zdrojů, Plekanec a Šafářová začali randit už v roce 2018. Zpráva o jejich vztahu přišla ihned poté, co byla zveřejněna informace o rozvodu hokejisty s herečkou Lucií Vondráčkovou, se kterou mají dva syny.

Nicméně, všechny fámy, že ho tenistka přebrala z rodiny, Plekanec tehdy popřel. „Můžou za něj jen a jen naše dlouhodobé neshody, a rozhodně ne to, že se posledních pár dní vídám s tenistkou Lucií Šafářovou. Ne rok ani několik měsíců, jak se ke mně doneslo, ale až v době, kdy už jsme já a Lucka naše manželství fakticky ukončili,“ uvedl hokejový útočník.

O několik hodin později, poté, co se v síti objevila fotografie zamilovaného Plekance, své fanoušky potěšila také matka jeho dětí, která sdílela svou fotografii na sociální síti, na které nevypadá o nic méně šťastná.

„Léto... už i v zemi věčného ledu,” popsala příspěvek Vondráčková.

V poslední době většina zpráv v médiích ohledně Vondráčkové byla věnována soudu mezi ní a Plekancem. Plekanec usiloval o to, aby se jejich děti vrátily z Kanady do Česka. Kanadský soud požadavkům Plekance vyhověl, ale na žádost Vondráčkové kluci v Kanadě dokončí školní rok a následně se zpěvačka se syny v červnu vrátí do Česka. S rozhodnutím soudu je spokojená, protože usilovala právě o dokončení školního roku v Kanadě, ale hokejista Plekanec vyžadoval návrat synů už v listopadu.