Nebyla to netradiční dovolená. Co dělali čeští poslanci v KLDR?

Co kdyby čeští poslanci dostali Nobelovu cenu za mír? Neděste se, je to jen nadsázka. Když ji ale mohl obdržet Barack Obama za upevnění mezinárodní diplomacie, proč by nemohli naši politici? K věci.

Delegace českých poslanců nedávno navštívila Severní Koreu. Jejím cílem bylo jednat se zástupci KLDR o snížení napětí na Korejském poloostrově a jeho denuklearizaci.

Delegace vedená Lubomírem Zaorálkem, předsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, se setkala s vlivným předsedou tamního parlamentu, Nejvyššího lidového shromáždění KLDR Pak Tche Songem. Čeští poslanci také navštívili mimo jiné muzeum Vítězné vlastenecké osvobozenecké války, Palác školáků Mangjongde, Všeobecnou oční nemocnici Rjugjong a nebo Pchjongjangskou kosmetickou továrnu.

O dojmech z návštěvy Severní Koree hovořil Sputnik s poslancem za SPD Jaroslavem Holíkem.

Nedávno jste navštívil Korejskou lidově demokratickou republiku v rámci oficiální cesty české delegace. Jaký byl cíl návštěvy a splnila svůj účel?

Cílem návštěvy bylo navázání na předchozí rozhovory představitelů Ruské federace a zejména Spojených států. Česká republika považuje za hlavní cíl denuklearizaci poloostrova a zrušení sankcí. Navrhli jsme další jednání typu step by step, to znamená postupné řešení překážek.

Co na vás udělalo největší dojem?

Rozdělil bych to. Dojem z jednání se severokorejskými politiky je takový, že jsme si sdělili naše návrhy a protistrana si je vyslechla. Dojem ze země mám stísněný. Lidé nekomunikují. To jsem nezažil ani v Kolumbii.

Jak Severní Korea vnímá Českou republiku? Jsme součástí jí nepřátelské koalice, dávali vám to na místě najevo?

KLDR vnímá Česko jako republiku nepřátelské vojenské formace, ale i jako zemi, která jim v minulosti velmi pomáhala. Tato pozice staví Českou republiku do role přijatelného vyjednávače.

Cítil jste v KLDR obavy z válečného konfliktu mezi Pchjongjangem a Spojenými státy?

Ne, obavy z válečného konfliktu jsem necítil. KLDR nemá zájem nikoho napadnout. Jejich zbrojní arzenál je minimální. Atomové zbraně berou jako argument pro vyjednávání.

Platí, že Severní Korea je jiný svět, kde nefunguje internet, mobilní komunikace a lidé živoří?

Ano, KLDR je jiný svět. Prostí lidé odmítají vzájemnou komunikaci a odmítají se fotografovat. Internet je pouze vnitřní. Stejně tak i telefonní spojení je pouze interní.

