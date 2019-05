Babiš: To je krize. Přesun amerických jednotek přes území ČR byl pozastaven kvůli dopravnímu kolapsu

Podle informací byly zastaveny tři ze 14 konvojů americké techniky, které projížděly přes české území. Šest poblíž česko-slovenské hranice pokračují v přesunu, pět konvojů už přejelo na území Slovenska.

Důvodem zastavení amerických mechanizovaných kolon je kritická situace na českých dálnicích. Mnohé z úseků dálnic několik hodin blokují zácpy. Na jednom z nich (na D2) došlo k nehodě, kdy polské nákladní auto narazilo do amerického obrněného vozidla.

Andrej Babiš se kriticky vyjádřil ohledně situace s americkým tranzitem a nařídil ministru obrany, náčelníku Generálního štábu a ministru dopravy podniknutí naléhavých opatření na obnovení normálního provozu na dálnicích. Skutečnou situaci premiér označil za krizovou.

„Je to krizová situace, kterou řešíme. Musí opustit dálnici a počkají si do noci. Ony (pozn. americké jednotky) mají stále poruchy, defekty a navíc do nich narazil polský kamion," uvedl Babiš.

Americké konvoje s technikou vjely na území České republiky v úterý večer. Cestují z Německa na cvičení NATO do Maďarska a Rumunska. Poslední konvoj má podle plánu opustit Česko ve čtvrtek večer.

Konvoj tvoří kolem 350 kusů techniky a přes 800 armádních příslušníků. Vojáci cestují v menších skupinách přibližně s hodinovým rozestupem. Předvoj ze 40 kusů vojenské techniky a více než 70 lidí projel Českem už o víkendu.

Vojáci NATO se budou následně vracet ve dnech od 15. do 25. června.

V posledních letech jsou přejezdy amerických vojáků přes české území stále častější. Poslední vojenská kolona přes Českou republiku přejela v květnu 2018, kdy se američtí vojáci přesunovali na cvičení Saber Strike 2018 v Pobaltí. Přes Česko tehdy přejelo asi 400 kusů techniky a 1000 vojáků. Přes Rozvadov, Starou Boleslav a Náchod Američané přejeli do Polska. Právě při tomto posunu došlo ke komplikacím, jeden ze strojů americké armády se porouchal a zůstal stát na dálnici D5 na Rokycansku.

I v roce 2017 mohli čeští řidiči na silnicích potkat neobvyklé stroje, na konci března se totiž po trase Rozvadov – Stará Boleslav – Náchod přesunovaly alianční jednotky USA a Velké Británie, tehdy přes Česko projelo 125 kusů vojenské techniky a 550 příslušníků ozbrojených sil.

První větší vojenský konvoj v roce 2015 vyvolal značný zájem veřejnosti. Američtí vojáci se přes Českou republiku vraceli ze cvičení v Pobaltí na domovskou základnu v Německu.

Americké konvoje také vyvolaly obavy, že česká infrastruktura není v případě krize připravena na přesuny těžkých vojenských vozidel. Ministerstvo obrany ČR proto v říjnu loňského roku začalo pracovat na plánu, jak připravit české silnice, dálnice a mosty na přepravu vojenské techniky. Americký vojákům se už také dříve nelíbila evropská administrativní byrokracie, kvůli které museli vojáci čekat na povolení pro vojenský konvoj.