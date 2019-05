Odborníci prozradili, proč vývoz českého piva do Ruska překonal rekordy

Podle předsedy svazu Františka Šámala vývoz tradičního českého nápoje posiluje dlouhodobě, ale nejdynamičtěji je v posledních sedmi letech, kdy vzrostl co do objemu o 62 procent.

Zdůraznil, že to svědčí o obrovské popularitě českého nápoje v zahraničí. Zároveň dodal, že ačkoli pivní kultura je v různých částech světa dramaticky odlišná, českému pivu se ale daří prosazovat a nacházet své pevné místo.

Loňský rok byl význačný ještě i tím, že točeného piva v sudech a tancích vyrobeného v ČR se poprvé vyvezlo více než v lahvích a plechu.

Největší objem dodávek byl evidován u dodávek do zemí EU, kde je nárůst o 10 procent. Vývoz do zemí Evropské unie tvoří stabilně okolo 80 procent celkového exportu českého piva, přičemž největší popularitě se české pivo těší tradičně na Slovensku a v Německu, dobře se prodává ve Švédsku a Maďarsku.

Na druhou stranu růst zájmu o české pivo byl tentokrát v Polsku. Ještě v roce 2010 dodávky českého piva do této země tvořily pouze tři procenta z celkového vývozu piva, ale loni tento ukazatel činil již 12 procent. Mezi importéry českého piva Polsko zaujímá třetí pozici.

Co se týče poklesu zájmu o české pivo v Evropě, taková tendence byla příznačná pro Velkou Británii.

Silnější dynamika růstu byla zaregistrována u vývozu do třetích zemí. Vývoz do mimounijních států loni stoupl o pětinu.

Pokud jde o geografii exportu, české pivo dobylo skoro všechny trhy světa, dokonce Antarktidu, která spolu s Angolou, Bahrajnem, Bermudami, Filipínami, Senegalem a Ekvádorem tvoří sedmičku nových destinací perspektivních destinací.

Kromě toho z méně tradičních trhů se tuzemské pivo v poslední době stále více prosazuje i v zemích, jako jsou Jižní Korea, Vietnam či Srbsko.

Loni byl zaznamenán i rekordní export do Ruska, který stoupl skoro o 55 procent. Odborníci vysvětlují tento úspěch konáním Mistrovství světa ve fotbale 2018. Podle portálu Pivovar.cz se jedná o největší meziroční růst do RF za posledních 13 let.

Přitom do Ruska putovalo pivo od více než třiceti českých pivovarů a největší růst vývozu byl evidentní pro velké pivovary jako Budějovický budvar, Heineken Česká republika se značkou Krušovice a Plzeňský Prazdroj. Čeští výrobci piva doufají, že i nadále budou pokračovat v rostoucím vývozním trendu, co se týče dodávek do Ruska.