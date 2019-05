„Současná EU v lecčems navazuje na Hitlerův projekt Nové Evropy.“ Okamura obvinil Merkelovou z překrucování dějin

„Německá kancléřka Angela Merkelová zase zaperlila. Reagovala na posílení „populistických“, přeloženo do normální řeči – vlasteneckých. Merkelová již dříve řekla, že by se národní státy měly vzdát své suverenity. Nyní uvedla, že Německo musí být ostražitější v souvislosti s nacionalismem kvůli nacistické minulosti země. V rozhovoru pro CNN řekla, že Německo musí čelit populismu, který hledá podporu v mainstreamu. Paní Merkelová, která rozvrátila Evropu pozváním milionů migrantů, by především měla mlčet a kát se za své politické zločiny. Navíc to, co říká, není pravda,“ uvádí na úvod příspěvku Okamura.

© AFP 2019 / Krystof Hofman Bruselu se to rozhodně líbit nebude. Okamura prozradil, o co půjde po volbách do Evropského parlamentu

Dále uvádí, že nacionalismus je národovectví. Je to podle něj ideologie či hnutí, které prosazuje, aby národy měly své vlastní suverénní státy. Mezi velké nacionalisty naší doby politik řadí Františka Palackého , Františka Ladislava Riegera, Karla Havlíčka Borovského, básníka Viktora Dyka, prvního československého premiéra Karla Kramáře, věhlasného ministra financí Aloise Rašína či spisovatele Aloise Jiráska. „Takových národoveckých osobností, na které můžeme být hrdí, je mnohem více,“ píše politik.

Tomio Okamura píše, že i T. G. Masaryk ve své knize Světová revoluce napsal: „Nenamítám pranic proti nacionalismu, jestliže se tímto označuje láska k národu, národnostní idea, jak se obyčejně říká, je velmi cenná a šlechetná síla politická, organizující jednotlivce v obětavý celek. A tyto organisované národní celky se spojují v člověčenstvo…“

„Tedy, pokud od sebe odlišíme nacionalismus, jako lásku ke svému národu, a šovinismus, jako extrémní formu nacionalismu hlásajícího nenávist a nadřazenost, není pak nacionalismus ničím nelegitimním,“ uvádí místopředseda.

Navíc podle něj Angela Merkelová překrucuje historii. Je toho názoru, že nacismus byl poražen díky nacionalismu evropských národů, které bojovaly za svou suverenitu. Jak podle něj dokazuje Hannah Arendtová ve své knize Původ totalitarismu či jak o tom mluvil sám vůdce Třetí říše Adolf Hitler, nacismus byl nadnárodním rasismem, který měl sjednotit germánské árijské národy v jeden celek – ukázkou v praxi podle něj jsou nadnárodní jednotky Waffen SS. Současná EU podle Okamury v lecčems navazuje na Hitlerův projekt Nové Evropy.

„Nacisté plánovali evropskou integraci, která se v mnohém podobala současné Evropské unii. Čili je to naopak, než tvrdí sluníčkáři – nacismus byl ve skutečnosti poražen vlasteneckým a národoveckým (tedy nacionalistickým) vzepětím občanů národních států, kteří bojovali za suverenitu svých zemí proti snaze vytvořit nadnárodní evropskou árijskou říši,“ pokračuje český politik.

Okamura odkazuje, že o tom, jak se nynější Evropská unie podobá někdejším nacistickým plánům evropské integrace, dobře píše britský historik John Laughland ve své knize Znečistěný pramen. Existuje i řada dalších citátů Hitlera, Goebbelse a dalších nacistických pohlavárů, které opěvují jednotnou Evropu.

„Německo zrodilo Marxe, německý imperialismus vyvolal první světovou válku a Německo podpořilo Lenina a nástup bolševiků k moci v Rusku. Německo vyvolalo druhou světovou válku a bylo poraženo jen díky společnému úsilí národních států, které bojovaly za obnovení své suverenity a svobody. Německem vyvolaná druhá světová válka přispěla k vzestupu moci Sovětského svazu a k tomu, že ovládnul východní Evropu a státy středovýchodní Evropy se dostaly do područí SSSR. Projekt Německem ovládané Evropské unie je po nacismu a komunismu dalším totalitním projektem, který má zničit suverenitu a demokracii národních států ve prospěch centrální nedemokratické diktátorské moci. Národovci celé Evropy se proti tomuto projektu musí postavit na odpor,“ uvádí na závěr místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

© AP Photo / Luca Bruno Sputnik ve volebním štábu SPD – Okamurovi blahopřála Marine Le Penová

27. května Sputnik informoval o tom, jak korespondent agentury Vladimír Franta pobýval ve volebním štábu SPD, kde se čekalo na výsledky voleb do Evropského parlamentu.

Tomio Okamura ve štábu poděkoval voličům, poděkoval za to, že se od teď SPD může přímo účastnit práce v Parlamentu EU. Okamura poděkoval novopečeným europoslancům za SPD I. Davidovi a H. Blaškovi. Novinářům sdělil, že již ve středu letí do Bruselu, kde proběhne schůzka předsedů jednotlivých stran EFN (např. italská Lega, rakouští Svobodní, belgický Vlámský zájem a další partaje). Jednání se budou týkat složení frakce a spolupráce napříč členskými stranami: „Hned aktivně zapojíme naše europoslance, aby prosazovali náš politický program SPD, […] jednání s dalšími frakcemi EP ukáží, kdo se k nám přidá, jak se vše vyvine. Pár minut po vyhlášení výsledků to ještě není patrné,“ konstatoval Okamura, který ihned pogratuloval k výraznému úspěchu v eurovolbách Marine Le Penové (pozn. i ona gratulovala Okamurovi) a Matteovi Salvinimu. Okamura jim gratuloval ke skvělým výsledkům ve Francii a v Itálii.