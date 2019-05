Cizinka chtěla z Prahy propašovat 18 kilogramů úhořů, které měla v kufrech

Cizinka původem z Malajsie se pokusila do Vietnamu vyvézt 18 kilogramů malých úhořů. Celkově 70 000 úhořů se snažila propašovat z Prahy přes Paříž do Hanoje ve třech kufrech. Celníci ji zadrželi 5. ledna a byla vzata do vazby. Šlo o první zachycený případ v ČR.