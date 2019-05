Topolánku, to je opravdu ztráta! Ale vypadá to, že sexy kráska díky rozchodu vyhrála (FOTO)

Simona Dvořáková a Tomáš Topolánek spolu chodili skoro tři roky. Vztah krásného a mladého páru zničila dálka. Modelka odcestovala za prací do Dubaje, zatímco Tomáš Topolánek studoval v Londýně.

„Vztah na dálku nefungoval. On je v Londýně, já v Dubaji. Oba jsme mladí, ctižádostiví a chceme se teď hlavně soustředit na práci a na studium,“ vysvětlila tehdy pro portál iDnes důvod rozchodu Dvořáková.

Nakonec modelka opustila Prahu a začala žít v Emirátech. V rozhovoru pro portál, v té době ještě svobodná dívka, popsala, jakého muže si k sobě představuje.

„Je mi jedno, jestli můj budoucí přítel bude Čech, nebo cizinec, akorát musí sportovat. Ideálně bychom měli mít stejné zájmy jako tenis a golf. A taky by neměl být menší a mladší než já, ale pokud to bude výjimečná osobnost, tak to skousnu,“ řekla pro idnes modelka ještě před pár lety před svatbou.

V emirátech se Dvořáková zamilovala do jógy a následně se z ní stala trenérka. Na Instagramu se chlubí svými úspěchy ve sportu.

V arabské zemi modelka našla nejen sebe ale také novou lásku. Loni se modelka provdala za podnikatele Allana Stantona.

„Někdy se pohádky změní v realitu,“ okomentovala Stanton svatební fotku.

Pár sdílí na sociálních sítích krásné fotografie z cestování a každodenního života. Zdá se, že v novém vztahu modelka ani na chvilku nepřestává zářit štěstím.