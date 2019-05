Evropská komise obvinila Babiše ze střetu zájmů, tvrdí média. Ten to odmítá

Kvůli svým nadále trvajícím vazbám na společnost Agrofert je Andrej Babiš ve střetu zájmů. Brusel chce vrátit dotace za rok 2018.

Závěry auditu za rok 2018 poslala Evropská komise českým úřadům, včetně českého ministerstva financí. To nyní musí pro Evropskou komisi vypracovat odpověď s případnými výhradami.

„Neporušuji ani české ani evropské zákony. Jsem šokován tím co tvrdí česká média. Žádné dotace rozhodně nebude muset Česká republika vracet," cituje Andreje Babiše Deník N.

„Můžeme potvrdit, že ministerstvo financí společně s ministerstvem pro místní rozvoj obdrželo předběžný návrh auditní zprávy Evropské komise týkající se nastavení systému proplácení strukturálních dotací v České republice," prohlásil pro portál idnes.cz mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Podle jeho slov je hned v úvodu zprávy napsáno, že se jedná o předběžná zjištění, závěry a doporučení auditorů Evropské komise. Závěry se mohou ještě změnit na základě nových informací od národních úřadů.

Brusel požaduje, podle Hospodářských novin, vrácení všech dotací pro Agrofert od února 2018.

"Na návrh zprávy bude České republika reagovat ve lhůtě, kterou Evropská komise stanoví ve chvíli, kdy bude do České republiky doručovat českou verzi zprávy," prohlásil dále Michail Žurovec.

K informacím se vyjádřil i předseda ČSSD Jan Hamáček. Vicepremiér prohlásil, že se musí se zprávou seznámit a až poté bude moci reagovat.

"Nejprve se seznámíme se zprávou, která přišla a se zjištěními, které obsahuje,“ cituje Deník N Jana Hamáčka, jenž dále prohlásil: "Pokud by peníze byly vyplaceny neoprávněně, tak by bylo logické, aby byly vráceny zpátky." Odchod z vlády by byl podle jeho názoru předčasný.

Ke zprávám českých médií se mezitím vyjádřil i mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. "Nepotvrzené zvěsti z Bruselu a tzv. demokratické strany už panáčkují jako pudlíci. To už jsme kdysi také zažívali!" napsal na Twitteru.

Vůbec nepřekvapuje, že nepotvrzené zvěsti z Bruselu jsou uveřejněny právě teď, pár dnů před 4. červnem. Má jít evidentně o nové palivo pro agresivní kampaň Milionu chvilek nenávisti. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 31. května 2019

​Premiér Andrej Babiš předal předloni společnost Agrofert do svěřeneckého fondu kvůli národní zákonu o střetu zájmů.

Podle českých médií zatím není jasné, o jakou částku by se mělo jednat.

Premiér během čtvrtečních interpelací prohlásil, že o zprávě neví. Ve svých vyjádřeních odmítá pochybení ze své strany a mediální informace označuje za kampaň vedenou proti jeho osobě.

V minulém roce poukazovala nevládní organizace Transparency International na možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Podle názoru organizace může Babiš i po vložení společnosti do svěřeneckého fondu ovlivňovat její chod, a to i díky tomu, že jako premiér má vliv na evropský rozpočet a přidělování dotací na území České republiky.

Zastavení dotací pro Agrofert v minulosti požadovali i někteří evropští poslanci.