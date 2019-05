„Jakle, ty debile.“ Bývalý tajemník Klause byl znovu napaden

Tento týden Jakl přijel do Zlína v rámci filmového festivalu, v hotelu při snídani ho čekalo nepříjemné překvapení. Politik byl znovu fyzicky napaden. Bratr oběti Václav Jakl, který byl svědkem útoku, incident popsal.

„Připravoval si čaj při snídani v hotelu, v tom ho někdo udeřil do boku zezadu a zaznělo na něj: ‚Sundej si tu čepici, ty debile.‘ Myslel si, že je to pouze drsný žert, otočil se a řekl útočníkovi, ať ho nemlátí, že ho to bolí. Ten útočník řekl: ‚Vím, že to bolí, Jakle, ty debile. Proto tě tam bouchám, aby tě to víc bolelo.‘ Bratr mu řekl, že s takovou nenávistí se mu bude špatně žít. A útočník reagoval: ‚Ses posral, ty debile, pojď ven a já ti to tam vysvětlím,‘“ vyprávěl pro PL Václav Jakl.

Tentokrát není příčina útoku známa. Minulou sobotu však byl Jakl zmlácen kvůli svým politickým názorům. Tehdy ho pachatelé napadli v metru se slovy: „Ty seš Jakl, ten lídr SPD.“

Publicista měl kvůli tomuto útoku potlučenou hlavu a levé rameno, lékařskou pomoc však bezprostředně po napadení nevyhledal. Následující den se ale přece jen na pohotovost vydal, a to kvůli podezření na vnitřní poranění dutiny břišní.

Po prvním přepadení na Jakla tehdy zareagoval Institut Václava Klause a poukázal na dvojí metr médií. Autoři článku totiž uvedli, že na rozdíl od útoku na poslance Dominika Feriho, který plnil stránky českých médií dlouhou dobu, se této brutální události nedostalo tolik mediální pozornosti, ačkoliv v případě Ladislava Jakla podle institutu šlo o daleko agresivnější útok.

V dubnu byl Feri napaden dvěma muži na koštu vín v Boršicích na Uherskohradišťsku. Po útoku byl poslanec s řeznou ránou na zádech převezen do nedaleké nemocnice, z níž byl po ošetření následující den propuštěn.

Fotografie s ranou na zádech se šířila na internetu. Mnozí psali, že říznutí mohlo být způsobeno i nožem či skleničkou. Později státní zástupce Tomáš Pindur ale uvedl, že zranění bylo způsobeno o parapet.