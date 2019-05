Euro neinspiruje. Většina Čechů zavedení jednotné měny nechce

Výsledky ukázaly, že v české společnosti stále přetrvává převážně odmítavý postoj k přijetí jednotné evropské měny.

„V současné době tříčtvrtinová většina občanů (75 %) s přijetím eura za měnu ČR nesouhlasí, přičemž polovina (50 %) s tím ‚rozhodně nesouhlasí‘ a čtvrtina (25 %) ‚spíše nesouhlasí‘. Pro přijetí eura je nyní jen pětina (20 %) Čechů,“ praví se v dokumentu.

Pokud jde o zastánce jednotné evropské měny, nejčastěji se zde vyskytují absolventi vysokých škol, ti, kteří svou ekonomickou situaci hodnotí jako dobrou, respondenti důvěřující vládě EU včetně jejích institucí, voliči ODS a lidé hlásicí se k pravici nebo k pravému středu.

S rostoucím věkem českých obyvatel podpora eura slábne.

„K odpůrcům eura se častěji řadí respondenti, kteří současnou ekonomickou situaci hodnotí jako špatnou, důchodci, lidé hlásící se k vyhraněné levici, stoupenci KSČM a rozhodní nevoliči, lidé, kteří nedůvěřují vládě a dotázaní chovající k EU a jejím institucím nedůvěru,” stojí s dokumentu CVVM.

Odborníci upozornili, že v porovnání s předchozím šetřením z dubna 2018 nedošlo k žádným statisticky významným posunům v celkovém názorovém rozložení českých občanů, pokud jde o souhlas a nesouhlas s přijetím eura jako měny České republiky, nicméně mezi nesouhlasícími došlo k mírnému vzestupu (o 4 procentní body) u podílu těch, kdo rozhodně nesouhlasí se zavedením eura jako měny v ČR.

Nejnovější výsledky průzkumu CVVM odpovídají i dřívějším údajům, které zveřejnila u příležitosti 15. výročí členství České republiky v EU agentura Phoenix Research. Podle ní, pokud jde o otázku přijetí eura, pak jsou Češi spíše jeho odpůrci. Taková možnost se dle průzkumu nelíbí až dvěma třetinám oslovených. Pro společnou evropskou měnu se pak vyslovil každý pátý dotázaný. Jasno v této otázce nemá podle průzkumu celých 11 % lidí.

Dříve média informovala o tom, že televize Nova těsně před eurovolbami provedla průzkum stranických preferencí. Ten ukázal, že většina českých stran přijetí eura odmítá. Jedná se jak o ANO, které evropské volby vyhrálo, tak i o ODS, Piráty a SPD. Jediný, kdo jasně euro podporuje, je opoziční koalice TOP 09 a STAN.

„A já nechci ručit za řecké dluhy, za italské banky, nechci být součástí tohoto systému, protože to nám nic dobrého nepřinese. My, kdybychom tam vstoupili, tak musíme zaplatit dvě miliardy eur, musíme ručit,“ ještě před pár let bil na poplach premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro ČTK.

Ani guvernér České národní banky Jiří Rusnok nevidí možnost přijetí eura, o čemž mluvil na začátku letošního roku.

„Dělejme své domácí úkoly, buďme připraveni a jednou možná nastane ta správná doba. Ale pak je to samozřejmě také o tom, jak se rozhodne politická reprezentace, respektive občané,“ uvedl guvernér v České televizi.

Pokud jde o členství v EU, zde podle CVVM nejpříznivější dopady Češi momentálně shledávají v případě nabídky služeb, vědy a výzkumu, hospodářské úrovně ČR a průmyslových podniků. Převážně negativně respondenti hodnotí dopady členství ČR v EU v případě českých zemědělců.