Vláda ČR má z lidí živoucí odsavače azbestu. „Odsavačům“ však za jejich činnost zatím neplatí

Paní doktorky Zoji Guschlové jsme se zeptali, co je pravdy na tom, že vlivem těžby kamene obsahujícího azbest (běžně se používá ve stavebnictví i jako zimní posypový materiál) hrozí ČR nárůst vážných nemocí končících až smrtí, a to v důsledku vdechování nekontrolovaného množství respirabilních azbestových vláken.

„Na vině je krátkozraká politická vůle a dosavadní neexistence legislativy pro tuto oblast. Může to být důsledek nezákonného odstraňování staré azbestové zátěže v objektech.“ (Zoja Guschlová)

„Pokud se nepodniknou rázná opatření, bude hůř. Azbest je prokázaný lidský karcinogen s mutagenními účinky.“ (Zoja Guschlová)

Ing. Zoja Guschlová, Ph.D. působí jako místopředsedkyně České asociace pro odstranění azbestu, z.s. (ČAPOA). Je znalcem z oboru chemie a z oboru čistota ovzduší se specializací na azbest a ostatní anorganická vlákna. Je také vedoucí Inspekčního orgánu č. 4036 a Zkušební laboratoře č. 1150 Foster Bohemia, akreditované již 24 let ČIA o.p.s.

„Azbest je obecný název pro skupinu v přírodě se vyskytujících vláknitých silikátů (azbestových minerálů) a lidé mají možná pocit, že kámen nemůže škodit. Osudový omyl…“ (Zoja Guschlová)

„Nezákonně odstraňovaný azbest je pračka na peníze, která stojí za lidskými oběťmi.“ (Zoja Guschlová)

Sputnik: Pro zopakování – co je to azbest a čím je nebezpečný?

Guschlová: Azbest je obecné označení pro vláknité silikátové minerály (chryzotil, amosit, aktinolit, tremolit, antofylit, krokydolit). Jedná se o prokázaný lidský karcinogen s mutagenními účinky. Světová zdravotnická organizace (WHO) říká, že neexistuje žádná bezpečná hranice azbestových vláken (míra azbestu, kterou člověk inhaluje). Člověk si může v dnešní době ochránit zdraví jen v případě, že se bude pohybovat v prostředí, ve kterém se nevyskytují žádná azbestová vlákna, ať už jste na ulici, doma u televizoru, na pracovišti, děti ve školkách a školách. Je potřeba si uvědomit, že po vdechnutí i malého množství azbestových vláken může člověk onemocnět závažným onemocněním, a to maligním mezoteliomem pleury (karcinom pohrudnice), kde nezáleží na vdechnutém množství, ale laicky řečeno na odolnosti každého z nás. Největší nebezpečí hrozí dětské populaci vystavené různým koncentracím azbestových vláken v ovzduší. Dětský organismus je několikanásobně citlivější a zranitelnější než organismus dospělého jedince. To bychom měli mít stále na paměti.

Normální tedy je?

Žádná vlákna azbestu v ovzduší!

Jak se azbest vůbec do životního prostředí dostal?

V minulosti to byl celosvětově „in“ výrobek, díky vynikajícím protipožárním a tepelně-izolačním vlastnostem. I v ČSSR se hojně zpracovával a následně využíval. Jednou z kolaudačních podmínek bylo použití protipožárních azbestových materiálů. Azbestové výrobky měly široké využití od populárních brzdových destiček ve strojních zařízeních a automobilech přes ochranné oděvy pro hasiče, v hutnictví, ve sklářství, až po velmi rozšířené eternitové střešní šablony ploché a vlnité, azbestocementové odpadní trubky a trouby, boletické panely (fasádní „sandwich“ se skleněnou tabulí v bordó či modré barvě), azbestové nástřiky na ocelových konstrukcích atd.

Tento tichý zabiják je ale dosud stále všude kolem nás a je ho velké množství, cca 7 mil. tun v ČR. Ve starých bytových a rodinných domech, nemocnicích, školách, rekreačních střediscích. V objektech bývalých JZD, ve vojenských objektech, ve starých, mnohdy už opuštěných průmyslových areálech. S materiály obsahujícími azbest se běžně potkává prakticky každý občan ČR. A nejhorší na tom je, že se nijak nemůže bránit vdechnutí respirabilních azbestových vláken, neboť většinou vůbec netuší, že je vdechuje. Ať už je to v důsledku chybně prováděné sanace azbestu nebo v důsledku manipulace s kamenivem obsahujícím azbest.

V ČR jsou desítky kamenolomů, kde se těží kámen přirozeně obsahující azbest, ten se dále zpracovává na frakce, které se běžně užívají ve stavebnictví. Nejhorší na tom je, že nikoho z odpovědných lidí to, zdá se, příliš netrápí. Mnohdy si azbest můžeme přinést i domů na podrážce bot.

A proto, i když máme V ČR podle legislativy azbestovou zátěž odstraňovat, každý den tato zátěž paradoxně roste… Poroste i nadále, dokud budou kamenolomy kamenivo s azbestem ve stovkách tisíc tun chrlit a následně distribuovat prakticky neznámo kam.

Proč asociace na odstraňování azbestu?

Chceme zlepšit ochranu obyvatel ČR před podceňováním negativních účinků azbestových vláken na lidský organismus s cílem ochránit dětskou populaci. Zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti. A rádi bychom dosáhli jednoho z hlavních cílů naší asociace, aby vznikl celonárodní odazbestovací program financovaný z EU fondů. Snažíme se v tomto napodobit Polsko. Poláci realizují celonárodní odazbestovací program od r. 2009 – do roku 2032. EU chce totiž do roku 2032 odazbestovat celou Evropskou unii; každý stát se má podle toho zařídit.

Co má dělat laik?

Pokud si dnes člověk sám nehlídá okolí a nesleduje prostředí, v němž žije, nikdo mu a jeho blízkým život neulehčí, neprodlouží, hlavně pak nezachrání. Zatím se v této oblasti dělá na ochranu zdraví obyvatel včetně našich dětí velmi málo. Je pouze na nás, kdy zmoudříme a začneme se chovat zodpovědně. Bohužel obětí stále přibývá.

Děkujeme za rozhovor

