Ovčáček: Opozice drtivě prohrává, nezbývá jim nic jiného než spoléhat se na Velkého bratra a upírat zrak k Bruselu

Nejdříve upozornil na to, že ve střední Evropě stále častěji můžeme vidět tendenci, že se lidé volí strany se silnými lídry

„Dění ve střední Evropě vykazuje pozoruhodně shodné rysy. Ve svobodných a demokratických volbách v České republice, Polsku a Maďarsku drtivě vítězí strany se silnými lídry, kteří prosazují národní zájmy,“ uvedl.

Dále promluvil o opozičních stranách a veřejnosti.

„Opoziční strany jsou v těchto zemích slabé z hlediska voličské podpory, chybí jim pozitivní program. Absolutní neschopnost věcně zaujmout občany tak postupně nahradila slovní agresivita. K tomu připočtěme aktivní snahy o vyvolávání nenávisti, například podporou lidových soudů na náměstích. Nic z toho ale nepřináší své plody, veřejnost v dalších a dalších volbách ukazuje opozičním politickým stranám záda. Na pořad tedy přichází oblíbená a odvěká kratochvíle neúspěšných. Stěžování si v zahraničí a snaha opřít se o mocného Velkého bratra,“ domnívá se.

Nakonec naznačil, že opozice je v koncích a snaží se z posledních sil získat „pomoc“ u Bruselu.

„A tak opoziční strany, klečíc na kolenou, hledí nyní s prosebným zrakem do Bruselu, v naději, že jim pomůže zbavit se úspěšného premiéra a lídra hnutí ANO Andreje Babiše. Je to takové, jak by řekl Václav Havel, čecháčkovské. Vlastně, ono je to ještě horší,“ dodal.

Podle Evropské komise je český předseda vlády Andrej Babiš ve střetu zájmu. Kvůli svým nadále trvajícím vazbám na společnost Agrofert je podle ní Andrej Babiš ve střetu zájmů. Brusel chce vrátit dotace za rok 2018.

Premiér na to však reagoval tak, že žádné dotace se vracet nebudou, protože nebyly porušeny žádné právní předpisy.

Přesto všechno získala politická strana Andreje Babiše ANO 2011největší počet hlasů (21,18 procenta) ve volbách do Evropského parlamentu. Její členové v něm tak získali celkem šest míst.