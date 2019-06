Zbytečné útraty jsou pro Čechy velký problém. Jak na to?

Každý druhý Čech se snaží sledovat, co se prodává ve slevách, aby ušetřil. Mezi aktuální potřeby obyvatel země patří spoření. S tím to není jednoduché, neboť lidé často utrácejí peníze na věci, které ve skutečnosti nepotřebují.

Průzkum agentury Perfect Crowd pro Home Credit ukázal, že Češi nechávají v restauracích příliš vysoké částky a právě na této položce by mohli ušetřit.

Lidé starší čtyřiceti si myslí, že nadměrné útraty v jejich případě jsou spojeny s cigaretami a alkoholickými nápoji.

Představitelé mladších generací podle jejich slov utrácí až moc na nealkoholické nápoje a jídlo.

Lidé do třicítky nacházejí větší rezervy v omezení výdajů na oblečení. Výsledky průzkumy agentury STEM/MARK pro banku ING potvrdily, že tři pětiny dotázaných, převážně žen, by chtěli více rozhazovat při nákupu oděvu.

Studie také ukázala, že čtvrtina Čechů by také mohla omezit výdaje za sport, kulturu a chození do společnosti.

Co se týče položek, na které by Češi neradi sahali, zde jde v první řadě o elektronické zboží a dovolenou, kvůli které se lidé občas i zadluží.

Pozoruhodným faktem je i to, že s úsporami lidé často spojují ekologické myšlení. Například jde o využívání vlastní studny, recyklaci, zvolení spolujízdy a nákupu úsporných balení autokosmetiky.

Mezi Čechy přetrvává názor, že kdyby chtěli, mohli by díky omezení výdajů ušetřit měsíčně nějakou částku: sedm z deseti respondentů si myslí, že by dokázali v takovém případě dát stranou až dva tisíce korun, pět procent Čechu se domnívá, že by odložili i více než pět tisíc korun.

Mezi způsoby, které pomáhají se vyhýbat zbytečným výdajům, patří jejich zapisovaní a analýza. K tomuto účelu byly vyvinuty i speciální aplikace jako Mint, You Need a Budget nebo LearnVest.

Vzhledem k tomu, že největším problémem je položka spojená se stravováním, další doporučení mohou představovat zájem pro ty, kdo chce něco naspořit:

1. Čím více vaříte doma, tím lépe bude pro váš rozpočet

2. Na nákupy je lépe jít v sytém stavu

3. Je lepší chodit na nákupy méně často

4. Nekupovat si kávu každý den

5. Kupovat méně masa, ale naopak více sezonního ovoce a zeleniny

6. Zcela odmítnout fast-food

Různé průzkumy také ukázaly, že lidé utrácejí více, když používají karty a neplatí v hotovosti.

Dále experti doporučují nekupovat zboží, které bylo až příliš propagované reklamou, a navíc projednávat výdaje se svým partnerem.