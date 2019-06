Topmodelka Kurková promluvila o svých plánech o návratu domů. Zdá se, že Češi ji tady nečekají

Je pravděpodobné, že modelka není vůbec proti návratu do své rodné České republiky, kde žila 17 let.

„Umíme si představit, že bychom se v budoucnu vrátili i s dětmi sem a usadili se tady. Zatím to však není na pořadu dne,“ svěřila portálu Karolína.

Teď se modelka zastavila v Praze, aby odmoderovala galavečer Global Social Awards, na kterém byly oceněni nejvlivnější lidé na sociálních sítích z celkem 19 zemí světa.

Jakmile se Kurková objevila ve své vlasti, v médiích začaly hovořit o tom, jak se její vysmívají Češi. Stalo se tak kvůli reklamě, ve které česká modelka hovoří s přízvukem. Po zveřejnění videa dívka dostala spoustu nepříjemných komentářů.

Karolína Kurková je světoznámou modelkou, pracovala s nejslavnějšími módními domy. Teď žije s manželem Archiem Drurym a syny v Miami na Floridě.

Navzdory tomu, že čeština modelky se, podle názoru mnoha, stala výrazně horší, dříve Kurková v rozhovoru uváděla, že na svou mateřštinu nezapomíná a učí ji i své syny, kteří se narodili v USA.

„Je to skvělé pro nás všechny. Mám štěstí, že jsou moji rodiče mladí a mají spoustu energie. Pro kluky je zase výhoda to, že mají babičku a dědu, se kterými netráví čas, jen když jsou prázdniny. A taky je to samozřejmě fajn kvůli češtině. Doma se díváme na české programy, máme satelit,“ svěřila se Kurková pro Magazín Dnes s tím, že starší Tobin už dokonce ví, co je pivo, jako správný Čech.