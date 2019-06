Vodáci z Česka se v Rakousku málem dostali do vodopádu, zachraňoval je vrtulník

Dva vodáci z Česka sjížděli řeku v Rakousku, když došlo k nečekané situaci. Poblíž rakouské obce Hinterstoder málem nechtěně vpluli do vodopádu. Po této situaci musel na místě dokonce zasahovat vrtulník, v sobotu to s odvoláním na policii uvedla agentura APA.

Českým vodákům, kteří pluli na kánoi, se nepodařilo včas vysednout, a proud řeky je začal unášet k vodopádu Stromboding. Muži se povedlo chytit se skály a jeho partnerka doplavala na břeh.

Hollywood in #Hinterstoder mit #HappyEnd. Auch wenn es danach klingt, aber es waren keine Stuntszenen für einen neuen #Blockbuster. Ein Tscheche konnte gerade noch vor dem Stromboding-#Wasserfall aus seinem Kanu springen. Unsere Libelle rettete ihn mit einem Tau. 🚁👍 pic.twitter.com/kZjqldsYGK — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 31. května 2019

​Dvojice byla součástí české vodácké skupiny, která měla osm členů. Zbylí členové přivolali na pomoc záchranáře, kteří se nejprve pokoušeli zachránit muže ze složité situace pomocí lana, nakonec ho ale musel vytáhnout vrtulník.

„Ačkoli to vypadalo jako natáčení kaskadérských kousků pro nový hollywoodský film, nebylo to tak. Čech musel vyskočit z kánoe těsně před vodopádem, ale vytáhli jsme ho za pomoci lana a vrtulníku. Nakonec to byl happyend,“ uvedli na Twitteru rakouští záchranáři.

Podle pokynů pro sjíždění řeky musí vodáci před vodopádem vystoupit, což podle policie česká výprava věděla. Proud řeky byl ale v tomto zúženém místě natolik silný, že se to dvěma jejím členům nepovedlo.

Plavba na kánoi

Dvojčlennou posádku kánoe tvoří vzadu sedící kormidelník, a vpředu sedící takzvaný háček. Ve sportovních kánoích posádka klečí. Loď pohánějí pádlováním oba, zvláště háček, zatímco především kormidelník ovládá polohou a pohybem pádla směr plavby. Kormidelník je vedoucím posádky - vztah kormidelníka a háčka je zejména ve starší kanoistické tradici významným prvkem dotvářejícím atmosféru kanoistické komunity. Má-li loď jednočlennou posádku, vykonává tato osoba činnost kormidelníka a místo háčka je neobsazené. Veze-li loď třetího člověka, ten se na ovládání a pohonu lodi přímo nepodílí.