„Vyměnil vlastenectví za nacionalismus.“ Předseda KSČM Filip se ostře pustil do Skály kvůli jeho rozhovoru na Sputniku

U komunistů to vře. Stranou burcují spory mezi bývalým místopředsedou KSČM Josefem Skálou a současným předsedou strany Vojtěchem Filipem. Tito dva členové se neshodli na názorech o budoucím směřování partaje, ale předmětem sporů se stal i nedávný rozhovor k volbám, který Skála poskytl Sputniku. Vojtěchovi se nelíbí i jeho údajná účast na akci SPD.

Uvádí se, že předseda KSČM Vojtěch Filip označil Skálovy kroky za rozchod se stranou. Velmi kriticky se Filip stavěl například k rozhovoru, který se týkal nedávných eurovoleb a který dal Skála Sputniku. V této souvislosti předseda KSČM uvedl, že je Skála člověk schopný za mrzký peníz zradit nejen myšlenku, ale i své přátele, kteří odešli v minulosti z komunistické strany.

A v ostré kritice člena strany pokračoval dále. Filip si myslí, že Skála sice chvilku byl na výsluní, ale pak přestal okolí zajímat. Důvodem má být prý toho, že neudělal nic, a to ani pro společnost, ani pro komunistickou stranu

„Rozhovor pana J. Skály je pro mě mlácení prázdné slámy, které by mělo jen jemu a několika členům jeho tzv. ‚frakce‘ asi přinést výhody dílčích funkcí (trafiky) od antikomunistů,“ uvedl Filip.

Politik se k věci vyjádřil nejprve na svém Twitteru a poté pokračoval i příspěvkem na Facebooku. V něm dále píše:

„Problém je v tom, že práce a volební výsledky pana Skály neoslovují občany naší země, nerozšiřují počet voličů KSČM a už vůbec ne růst autority strany ve společnosti. To lze měřit např. volebními výsledky a mohu je připomenout. Pan Josef Skála kandidoval již několikrát.“

Ve svém postu pak připomíná různé kandidatury a dodává, že ať už se jednalo o jakékoli volby, Skála vždy dopadl velice žalostně. „A pro KSČM neměla jeho kandidatura potřebný přínos, naopak spíše některé občany od volby naší kandidátky odradil. Jak se může srovnávat s Kateřinou Konečnou, která si „odpracovala“ desetitisíce preferenčních hlasů,“ dodal k tématu.

Předseda strany uvedl, že za nehoráznost považuje také to, že Skála velmi kritizoval Arťoma Korjagina. Sám Vojtěch uvádí, že Korjagin je sice mladý, nezkušený a začínající politik, který však v roce 2018 ve volbách do městského zastupitelstva ( Praha 10) získal celkem 1 304 preferenčních hlasů. Voliče si tedy získal tím, že nežvaní, ale pracuje.

„Nemám zájem se zabývat ostatními planými řečmi a rozvracením strany, které si vzal pan Skála za své. Dovolím si jen zveřejnit své krédo, kterého se dlouho držím ve své práci, „pokud se chce někdo znemožnit, rád mu to umožním". Ono to je někdy zdlouhavé, ale účinné. Já nemám rád řeči, za kterými není práce. Na řeči bez odvedené práce doplatili nejen naši předchůdci, ale i jiné strany a hnutí, které tady byly na jedno použití,“ dodal závěrem s tím, že strana KSČM rozhodně není na jedno použití, nýbrž je trvalou a respektovanou součástí české, evropské a světové politické scény.

Kromě rozhovoru a kritiky Korjagina se však Vojtěchovi nelíbila ani údajná účast Skály na nedávné akci hnutí SPD Tomia Okamury. V této souvislosti předseda strany poukazoval na screenshot z online záznamu. Ten měl totiž údajně Skálu zachytit ve volebním štábu SPD při vyhlášení výsledků evropských voleb. Tento Skálův krok tak Filip chápe tak, že se jeho kolega s komunistickou stranou rozešel.

Na celou věc reagoval ale i samotný Skála, který tvrdí, že jeho účast na takové akci je samozřejmě bohapustý výmysl. „Obrázek je z veřejné akce jedné rozhlasové stanice, která zve spoustu lidí. Jestli chce Vojtěch Filip něco dělat z toho, že jsem na akci rozhlasové stanice a vymýšlí si, že jsem s SPD a podobně, tak je mi ho líto,“ dodal.

A co Skála řekl na další kritická slova Vojtěcha? Podle jeho názoru se předseda strany chová čím dál víc útočněji. Vyjádřil se také k výsledkům voleb, které Vojtěch ve svém postu na Facebooku zmiňoval.

„Já nevím, jestli považuje za svůj úspěch to, že on v prvním kole volby předsedy strany získal 110 hlasů a já 105, a jestli to považuje za nějakou moji porážku,“ řekl k volbám.

Skála rovněž tvrdí, že jsou o jeho osobě šířeny nepravdivé zvěsti. Objevují se tak informace, že chce například pracovat jako poradce europoslance za SPD Ivana Davida. Mluví se však také o tom, že dostal zaplaceno za to, aby rozvrátil KSČM.

„Je to tak žalostně hloupé, že to může vymyslet jen někdo s hodně nízkým IQ nebo lidi, kteří mě musí znát tak ze čtvrté ruky. Jsou to idiotské urážky,“ reagoval na tyto nepravdivé informace Skála.

A jak to vypadá s jeho možným odchodem ze strany? V tom má Skála jasno – stranu v žádném případě opouštět nechce, spíše naopak.

„To by si zřejmě Vojtěch Filip velmi přál, to si dokážu představit, že by tu řízenou eutanazii chtěl ještě urychlit, ale tu radost mu neudělám,“ konstatoval.

Skála tak chce podle svých slov z KSČM opět učinit životaschopnou stranu, která nebude ze svého neúspěchu vinit jiné a nebude se bát mluvit o tématech, kterých se nyní dotýkají radikálnější strany jako je i SPD.