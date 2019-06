Zemřel hudebník a manažer The Plastic People Romek Hanzlík

Romek Hanzlík, vlastním jménem Jaromír Hanzlík, se hudbě věnoval od 80. let. Byl členem hudební kapely F. P. B. a později i skupiny Už jsme doma. Kromě toho se svou agenturou Alternative Music Production (AMP) působil jako hudební manažer skupin The Plastic People of the Universe, Psí vojáci, Budoár staré dámy nebo Zuby nehty, a rovněž jako manažer hudebníků Chantal Poullainové, Jiřího Schmitzera a Vladivojny La Chia.

V 90. letech se Hanzlík spolu s kapelou Už jsme doma účastnil turné po Spojených státech. Po návratu v roce 1999 vydal knihu Amerika, Američka aneb kde jsou doma Už jsme doma, která přináší zápisky z této cesty.

„Táta mi vždycky říkal, ať dávám pozor na mravence, protože každý člověk se po smrti převtělí a hledá nové tělo. Dneska se vydal hledat i on. Tak šťastnou cestu, tati,“ napsala k jeho dcera Anna-Marie na svém Facebooku.

Na smrt Romka Hanzlíka již reagovala zpěvačka Vladivojna La Chia, která se nacházela v Bulharsku, kde v českém centru vystoupila se sólovým koncertem.

Jeho syn Matyáš Hanzlík dále oznámil, že spolu se sestrou Annou-Marií chystají na uctění jeho památky závěrečný koncert kapel, se kterými spolupracoval.